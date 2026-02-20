Sessantacinque volte Carnevale: Novafeltria rinnova la sua tradizione più colorata

Domenica 22 febbraio torna la festa nel centro storico. Novità 2026 il gran finale con Ctrl Carnival Edition: dj set, aperitivo e festa in Corso Mazzini

Le tradizioni prima di tutto. A Novafeltria è tutto pronto per la grande festa di Carnevale, che quest’anno taglia il prestigioso traguardo della 65esima edizione. Domenica 22 febbraio a partire dalle 14:30 il centro storico del paese dell’entroterra riminese è pronto ad accogliere l’intera comunità e i tanti visitatori che ogni anno scelgono di vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Protagonista assoluta sarà la tradizionale sfilata di maschere e carri allegorici, con l’ormai caratteristico corteo a piedi guidato dal Re Carnevale. Un evento che porta la firma dei volontari della Pro Loco di Novafeltria, instancabili nel coordinare ogni dettaglio organizzativo, a partire dalla ricerca dei costumi fino alla gestione della giornata di festa. L’evento è promosso dalla Pro Loco insieme all’Amministrazione Comunale di Novafeltria, in collaborazione con Gm Group.

Il programma promette un pomeriggio indimenticabile: gruppi mascherati, distribuzione di dolci e caramelle, food truck, gadget, trucca-bimbi, giocolieri e trampolieri animeranno le vie del centro, coinvolgendo grandi e piccoli in un’atmosfera di allegria contagiosa. Confermatissima anche la squadra alla conduzione: “squadra che vince non si cambia”, e così anche quest’anno l’evento sarà presentato dal collaudato duo Nanni: Raffaella e Federico.

Novità 2026: il gran finale con Ctrl Carnival Edition

Tra le novità più attese di questa edizione, l’evento conclusivo lungo Corso Mazzini a partire dalle 17:30: dopo il successo natalizio arriva “Ctrl Carnival Edition”, organizzato dai ragazzi di Bucolico e Lunada Party. A far ballare giovani e non sarà il dj set di Sandro Bianchi e Diego Zerbini, accompagnato da un aperitivo imperdibile che chiuderà in musica la giornata (maggiori info alle pagine Instagram @wearebucolico e @lunadaparty).

I gruppi a piedi: energia, fantasia e comunità

Ad aprire la sfilata sarà l’energia travolgente del Coretto Samba, con i tamburi diretti dal maestro Cristiano Buffolino, seguito dallo spettacolo brasiliano delle ballerine di Flores de Samba, guidate dalla maestra Cinthia Oliveira. L’ingresso ufficiale del Re Carnevale, con il Re Loco, darà il via simbolico alla festa.

Spazio poi alla creatività delle scuole. La Scuola dell’Infanzia di Novafeltria porterà in piazza “La Frutta Vitaminas in Festa”, un messaggio colorato e salutare: tra banana ballerina, mela sorridente, pera elegante e un allegro grappolo d’uva, i più piccoli ricorderanno che il Carnevale può essere dolce anche senza merendine confezionate.

La Scuola dell’Infanzia di Secchiano sfilerà con il tema “Io da grande farò…”, ispirato al progetto scolastico dedicato alla storia personale di ogni bambino. Un viaggio tra passato, presente e futuro, dove ogni piccolo protagonista sceglie il proprio mestiere, accompagnato dall’abbraccio simbolico della famiglia.

Non mancherà il Gruppo Cantori Santini, pronto ad aggiungere una nota musicale e identitaria al corteo.

I carri allegorici: tradizione e nuove generazioni

Grande attesa anche per i carri allegorici, frutto di settimane di lavoro e passione.

“I Pappagalli”, giovani tra i 15 e i 19 anni provenienti dalla Giola di Santarcangelo di Romagna, debuttano con entusiasmo nel mondo dei carri, grazie anche alla collaborazione della GM Group di Mirco Guidi. Una nuova generazione che si affaccia con energia e voglia di fare festa.

I “Lupi di San Paolo” porteranno in piazza “Cars – La Passione”, un progetto che celebra l’amicizia e il valore dello stare insieme. Per loro costruire un carro significa rafforzare legami, superare difficoltà e regalare sorrisi al pubblico.

Il gruppo “Bollywood”, realtà storica nata nel 1990 nell’ambito della parrocchia della Resurrezione, conferma la propria vocazione al divertimento e alla spettacolarità. Con circa vent’anni di esperienza alle spalle e competenze maturate in ambiti diversi, il gruppo realizza ogni anno carri elaborati e scenografici di grande impatto visivo.

Dal mondo delle fiabe arriva invece “Shrek”, proposto dalla Scuola Elementare di Novafeltria: un carro che trasporterà il pubblico nella celebre palude dell’orco dal cuore d’oro, tra Fiona, Ciuchino, il Gatto con gli Stivali e Lord Farquaad, in un’esplosione di fantasia e lavoro di squadra.

“Che ne sanno i 2000”, gruppo di genitori di Talamello, proporrà un viaggio generazionale dagli anni ’80 e ’90 a oggi, riflettendo con ironia sui cambiamenti sociali e tecnologici, ma ribadendo il valore centrale della comunità.

Infine, dalla Scuola Primaria di Secchiano arriverà “Sonic”: il riccio blu più famoso del mondo sarà protagonista di un carro supersonico, realizzato grazie all’impegno congiunto di genitori, bambini e volontari storici. Un’avventura all’insegna della velocità e del coraggio.