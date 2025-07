Settant’anni di vendemmie sotto la luna piena: il nuovo libro di Sandro Bacchini

Presentazione giovedì 10 luglio a San Giovanni in Marignano

Venerdì scorso, 4 luglio, nel salone delle riunioni della Tenuta del Monsignore, a Santa Maria in Pietrafitta di San Giovanni in Marignano, si è tenuta una conferenza stampa alla presenza dei giornalisti delle principali testate locali e della gentilissima Dottoressa Michela Bertuccioli, Sindaca di San Giovanni in Marignano.

Nel corso dell’incontro, il Prof. Sandro Bacchini ha condiviso alcuni aneddoti tratti dal suo libro, suscitando curiosità e sorrisi tra i presenti. Inoltre, ha annunciato ufficialmente la presentazione del suo secondo libro, “I Seminatori e la Luna Piena. Le mie Settanta Vendemmie”, edito da Phatos Torino, che si terrà giovedì 10 luglio, alle ore 20.00, nel suggestivo giardino della Tenuta, proprio mentre nel cielo splenderà la luna piena. All’evento sono attese circa 250 persone, tra autorità civili e militari, parenti, amici e importanti clienti della cantina. Durante la serata, il Prof. Bacchini presenterà la sua nuova opera, che racconta la storia della famiglia Bacchini, tra leggenda e realtà, ripercorrendo le origini dall’anno 1000 a.C. nella lontana Lidia, in Turchia, passando per l’Etruria e l’epoca del vino italico, fino ai secoli XIII e XIV a Firenze — dove la famiglia ha lasciato un segno nella storia cittadina — e approdando infine in Romagna, nel 1385. Da quel momento è nato un legame profondo e indissolubile con la terra e le vigne di questa regione, che dura da quasi sette secoli.

Il libro alterna narrazione storica a ironia, riflessioni a racconti curiosi, offrendo una lettura piacevole e coinvolgente, adatta a ogni occasione, perfino sotto l’ombrellone. La prefazione è firmata da Pier Ferdinando Casini, mentre l’introduzione è a cura della scrittrice Dottoressa Claudia Venuti, che condurrà la serata e presenterà gli ospiti. Il Prof. Bacchini, con la sua esperienza di 85 anni di vita e 70 vendemmie alle spalle, trasmette attraverso le pagine del libro l’amore per il vino come autentica passione e patrimonio da affidare alle future generazioni. La conferenza stampa si è conclusa con un ricco aperitivo, occasione di convivialità e confronto tra i presenti. La serata del 10 luglio sarà arricchita da due momenti musicali con la splendida voce del mezzosoprano Daniela Bertozzi, artista di fama internazionale, reduce da due importanti tournée nel 2023: una di 50 giorni in Cina e l’altra nell’ambito dei Concerti dell’Amicizia a Jerash e Pompei, sotto la direzione del Maestro Riccardo Muti.