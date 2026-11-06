Calcio RSM Sfida al vertice tra Folgore e Virtus

Le due squadre si affrontano a pari punti in classifica, entrambe a quota 19, con i Giallorossoneri avanti per differenza reti

L’ottava giornata di Campionato Sammarinese si svilupperà su due giornate, sabato e domenica, con tutte le gare in programma alle ore 15:00. Si apre domani pomeriggio con una sfida che mette in palio il primato solitario: a Montecchio, Folgore e Virtus si affrontano a pari punti in classifica, entrambe a quota 19, con i Giallorossoneri avanti per differenza reti.

Da una parte il miglior attacco del torneo, con 18 reti realizzate, dall’altra la difesa meno battuta, con appena 2 gol incassati. La squadra di Michael Ricci arriva all’appuntamento dopo il pareggio con il Tre Penne, che ha interrotto una striscia di sole vittorie, mentre la Virtus si presenta forte del successo sul Domagnano, il sesto consecutivo in campionato.

Una sfida che promette spettacolo e che potrebbe ridisegnare gli equilibri in vetta. Sempre sabato, ma a Fiorentino, La Fiorita - Cosmos. I Gialloblù, sesti con 13 punti, sono ancora imbattuti in campionato, e vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi: una vittoria permetterebbe infatti ai ragazzi di Andy Selva di agganciare proprio il Cosmos in classifica. La squadra di Paolo Rossi arriva invece all’appuntamento forte di cinque vittorie consecutive e può contare su un tandem offensivo particolarmente prolifico, formato da Roberto Guidotti e Leon Cremonini, entrambi a sei reti e capo-cannonieri della competizione. A completare il programma del sabato ci sono altre due sfide. Ad Acquaviva, la Juvenes Dogana affronta il Pennarossa con l’obiettivo di ritrovare una vittoria che manca da diverse giornate. I Biancorossi dovranno però fare i conti con assenze pesanti: il tecnico Costantini non potrà contare sugli squalificati Abouzziane, Giuliano Guida e Marco Evaristi. La Juvenes Dogana, ferma a quattro punti, arriva dal pareggio per 1-1 con il Cailungo e cerca un risultato utile per allontanarsi dalle zone basse della classifica.

A Domagnano, invece, il Faetano affronta proprio i Lupi di Domagnano, sfida già vista due volte in coppa. I Gialloblù sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, mentre i Lupi sono reduci dalla sconfitta contro la Virtus, la terza nelle ultime quattro, con un solo punto conquistato nello stesso intervallo di tempo. Per entrambe, un'occasione importante per rilanciarsi e guadagnare terreno sulle dirette concorrenti.

Domenica, allo stadio di Acquaviva, i riflettori si spostano su Fiorentino - Libertas. Le due formazioni sono appaiate a otto punti e un successo consentirebbe a una delle due di accorciare le distanze dal gruppo delle prime sei. Vogliono entrambe rilanciarsi dalle sconfitte a reti bianche maturate nell’ultimo turno. Una partita che può rappresentare uno snodo importante per le ambizioni di Granata e Rossoblù.

Sempre domenica, il Cailungo affronterà il Tre Fiori. I Gialloblù, quinti con 16 punti e reduci da tre clean sheet consecutivi in campionato, proveranno a dare seguito al successo sul Murata. Non sarà però a disposizione il tecnico, Danilo Girolomoni, squalificato per tre giornate. Il Cailungo, dal canto suo, è alla ricerca di punti per allontanarsi dalle ultime posizioni, ma si trova in un momento di forma piuttosto positivo. A Fiorentino la San Marino Academy, ancora senza vittorie in campionato, trova sul proprio cammino il San Giovanni. Un match che mette in palio tre punti importantissimi per entrambe le squadre che possono ambire a grandi salti in classifica in base anche alle altre sfide di giornata; questa partita sarà trasmessa anche in diretta su FIFA+ e DAZN.

A Montecchio, infine, il Tre Penne affronterà il Murata. I Biancoazzurri, terzi in classifica a quota 17, cercano di restare agganciati alle prime due dopo il pareggio nello scontro diretto con la Folgore. Assenza importante per la squadra di Città, che dovrà rinunciare a Simone Loiodice, fermato per somma di ammonizioni. Il Murata, invece, è chiamato a reagire dopo la sconfitta con il Tre Fiori e a muovere una classifica che lo vede a quattro punti.