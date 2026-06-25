Sfida impossibile: a San Marino casting per il programma di Italia 1
Si cercano personal trainer e un "giudice"
San Marino si prepara alle riprese di “Sfida Impossibile”, programma televisivo in onda su Italia 1, condotto da Stefano Corti.
In previsione delle registrazioni previste sul Titano dal prossimo autunno, la produzione è alla ricerca di due Personal Trainer da inserire nel cast del programma sportivo. Un'opportunità unica per i professionisti del settore fitness che desiderano vivere un'esperienza televisiva a stretto contatto con alcuni dei più grandi campioni dello sport italiano e internazionale.
Inoltre, il casting è anche orientato alla ricerca di una figura che possa ricoprire il ruolo di giudice da inserire nel cast del programma, con il compito di valutare le sfide.
Il periodo di disponibilità richiesto è dal 12 al 19 ottobre.
Per quanto riguarda il primo profilo possono candidarsi al casting i professionisti in possesso di esperienza documentata nel settore fitness e dell’allenamento sportivo, con disponibilità per l’intero periodo delle riprese.
Per il ruolo di giudice è richiesta una persona con un background nel mondo dello sport (ex atleta, coach, preparatore atletico, commentatore sportivo, con buona capacità di analisi e giudizio tecnico delle prestazioni sportive.
Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected], allegando:1 o 2 fotografie recenti, una breve presentazione personale, i link ai propri profili social.