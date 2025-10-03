Sfida impossibile su Italia 1: San Marino protagonista con Vincenzo Nibali

Sabato 4 ottobre alle 14.15 su Italia 1

Sabato 4 ottobre alle 14.15 torna su Italia 1 Sfida Impossibile, il programma interamente girato nella Repubblica di San Marino nel quale il conduttore, Stefano Corti sfida un grande campione sportivo in una competizione fatta di coraggio, ironia e voglia di spingersi oltre i propri limiti. Dopo aver fronteggiato l’icona del motociclismo, Marco Melandri, il gigante della pallavolo Ivan Zaytsev, la leonessa della scherma italiana Elisa di Francisca e la leggenda dello sci alpino Kristian Ghedina, Stefano Corti lancia la sfida a “lo squalo” del ciclismo Vincenzo Nibali partendo con una sfida tutta in salita, per poi fargli perdere l’equilibrio prima di arrivare alla sfida finale.

In ogni appuntamento il conduttore affronta i campioni in tre differenti prove: La Sfida Corti, dove tenterà di sfruttare le sue capacità personali. La Sfida Vale Tutto, una gara fuori dalle regole dove ogni strategia è ammessa. La Sfida Finale, il momento più temuto, in cui si misurerà direttamente nella disciplina dell’atleta, ma con il supporto di un Super Bonus.

“Sfida Impossibile” è prodotto da Gian Luca Baldini di EGE Produzioni per RTI, con produzione esecutiva di Marianna Capelli (Ege Produzioni), in collaborazione con Brand On Solution di Publitalia ’80. La regia è affidata a Jovica Nonkovic, mentre il team creativo comprende Cristiana Mastropietro e Francesca Petrocelli, con la collaborazione di Alessandro Mannucci.

Appuntamento quindi per sabato 4 ottobre alle ore 14.15 su Italia 1.