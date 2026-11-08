Calcio Eccellenza girone B Sfida tra penalizzate: sorride la Sammaurese, battuto il San Marino (3-0)

Decisivo uno-due tra il 36' e il 39', poi nella ripresa i giallorossi trovano il tris

Sammaurese - San Marino 3-0

SAMMAURESE: Ravaioli, Nicholas Lombardi, Scanagatta, Tamburini (6' pt Baiardi), Donati (30' st Ponticelli), Volonghi (15' st De Vincenzo), Garavini (23' st Cangini), Santoni (39' st Guerra), Merlonghi, Mahrani, Misuraca. A disp.: Zangheri, Paganelli, Nicolini, Ensini. All.: Benedetti.

SAN MARINO: Munari, Cuomo, Agogo, Diallo (14' st Di Martino), Bracelli, Mechetti, Cestra, Pina Nunes, Ottaviani, Nicolò Lombardi, Mhilli (29' st Stirpe). All.: Lasagni.

ARBITRO: Manzitti di Modena.

RETI: 36' pt Mahrani, 39' pt Garavini, 28' st Misuraca.

AMMONITI: Cuomo, Mechetti.

SAN MAURO PASCOLI Sfida tra penalizzate, la Sammaurese ha ricevuto un punto extra in settimana toccando quota 6, il San Marino è passato da 4 a 13 punti di penalizzazione. Vince la squadra di casa, al quinto hurrà di fila, mentre il San Marino rimane mestamente a - 10 in classifica, con la settima sconfitta consecutiva.

Le due compagini arrivano allo scontro odierno in condizioni mentali ben diverse: la Sammaurese, sulla scia di 4 vittorie, schiera il consueto 4-3-3 con Mahrani a rimpiazzare l'indisponibile Bonandi, il San Marino ha solo tredici giocatori in distinta. Sono fuori Passaniti, Mastrogiacomo, Tesse, Traini, Papa, Macchitella, Miletta, Gentili e La Monica. Lasagni sceglie la difesa a tre, con il rientrante Bracelli, Cuomo e Agogo sono i quinti, Mhilli e Cestra operano alle spalle di Ottaviani.

In avvio la squadra di casa perde Tamburini per infortunio, poi al 10' prova il tiro al volo Santoni dal limite dell'area, palla fuori. Un minuto dopo si fanno vedere i Titani con Diallo dalla distanza, tiro alto, non di poco. Al 14' Donati crossa rasoterra per Merlonghi, che da posizione ravvicinata manca il gol dell'ex, calciando alto. Due minuti dopo Misuraca chiama Munari alla deviazione in angolo. Al 30' la Sammaurese ci riprova: contropiede tre contro un, Mahrani serve Misuraca che ignora Merlonghi libero e va alla conclusione, Munari blocca in due tempi. Il gol arriva al 36': Nicholas Lombardi serve in profondità Mahrani che a tu per tu con Munari non perdona. Passano tre minuti e arriva il raddoppio: un cambio gioco libera Garavini, bravo a inserirsi in area. Il diagonale deviato da Mechetti si infila nell'angolino.

Nella ripresa ci prova il San Marino: al 53' un debole di tiro di Nicolò Lombardi bloccato da Ravaioli, al 58' Ottaviani riceve palla in area spalle alla porta, si gira e tira, centrando però Ravaioli che respinge col petto. Replica Merlonghi, al 62' l'attaccante va in percussione, ma il tiro è deviato da Bracelli in angolo. Lo stesso attaccante spreca al 69' solo davanti a Munari, il portiere respinge il tiro. Il 3-0 è solo rimandato: al 73' Mahrani in contropiede serve Misuraca, che scarta un difensore e solo in area incrocia il tiro vincente. I Titani con orgoglio cercano il gol della bandiera: all'85' colpo di testa di Ottaviani, Baiardi respinge sulla linea. Finale con Merlonghi protagonista: all'86' calcia di destro dal limite, tiro potente deviato in angolo da Munari. Tre minuti dopo riceve da Cangini, stoppa e conclude in porta, la parata di Munari è però facile.