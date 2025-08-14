Sfiorato da un sasso lanciatogli in casa da tre ragazzini: paura per un commerciante di Cattolica

I tre hanno approfittato della finestra aperta, al primo piano, per lanciare il sasso

Momenti di paura per un noto commerciante di Cattolica, sfiorato da un sasso di grande dimensioni lanciato da alcuni ragazzini all'interno della sua casa, approfittando di una finestra aperta al primo piano. A raccontare i fatti, prima sui social poi al Resto del Carlino, è stato lo stesso commerciante. L'uomo, nella notte tra martedì e mercoledì, era seduto in salotto sul divano, assieme alla moglie, quando ha visto sfrecciare il sasso vicino al proprio volto. Si è poi affacciato alla finestra, vedendo tre ragazzini scappare. Le telecamere di videosorveglianza li hanno immortalati: il commerciante è ora pronto a presentare denuncia, sottolineando l'esistenza di un problema sicurezza a Cattolica. "Come commercianti - dice al Carlino - lo ribadiamo da tempo all'amministrazione comunale, ma la questione continua a essere sottovalutata".