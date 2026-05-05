Sfratti anche in 15 giorni, anche a Rimini cambia il mercato delle locazioni

Acli Rimini: "obiettivo del nuovo disegno di legge del governo è velocizzare i tempi di rilascio e snellire le lungaggini burocratiche del passato"

Cambiano in modo significativo le regole e le tempistiche per il rilascio degli immobili ad uso abitativo alla scadenza del contratto.

"Il nuovo Disegno di Legge Sgomberi introduce importanti novità in materia di sfratti per finita locazione, con l'obiettivo dichiarato di velocizzare i tempi di rilascio e snellire le lungaggini burocratiche del passato. Le Acli provinciali di Rimini e il Caf Acli di Rimini, da sempre vicini alle esigenze dei cittadini e delle famiglie del territorio, hanno analizzato nel dettaglio la portata del provvedimento per offrire una corretta informazione sia ai piccoli proprietari immobiliari sia agli inquilini", evidenzia Acli Rimini in una nota.

La nuova normativa prevede una serie di modifiche sostanziali alla gestione del post-contratto. Tra le novità di maggior rilievo spicca l'introduzione dello sfratto lampo, che consente di ottenere un'ingiunzione di rilascio dell'immobile entro quindici giorni dal ricorso nei casi in cui il contratto di locazione sia giunto al termine. Per incentivare la puntualità nella riconsegna delle chiavi, viene inoltre applicata una penale giornaliera pari all'uno per cento del canone mensile per ogni giorno di ritardo. Parallelamente, il testo legislativo mantiene e conferma specifiche tutele e possibilità di rinvio per le situazioni di particolare fragilità sociale, proteggendo i nuclei familiari che comprendono persone con disabilità, minori o anziani non autosufficienti.

L’avvocato Emanuele Magnani, vicepresidente delle Acli provinciali di Rimini e legale del Caf Acli, commenta l'impatto della misura con un approccio neutrale e orientato alla prevenzione dei conflitti. "Ci troviamo di fronte a una riforma che incide profondamente sul mercato delle locazioni, accorciando in modo drastico i tempi di rilascio degli immobili alla scadenza contrattuale. Come Acli e Caf Acli di Rimini sentiamo il dovere di informare tempestivamente la collettività, poiché la norma tocca da vicino gli interessi di tutti. Da un lato ci sono i proprietari, che vedono accorciarsi i tempi per rientrare in possesso del proprio bene, dall'altro gli inquilini, chiamati a una maggiore puntualità e consapevolezza delle scadenze contrattuali. Il nostro obiettivo è offrire supporto tecnico e legale. Invitiamo cittadini, sia proprietari che locatari, a non attendere il momento del contenzioso, ma a informarsi in anticipo per gestire la scadenza dei contratti in modo corretto e prevenire possibili sanzioni o disagi".