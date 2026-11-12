Diritto alla casa Sfratti, nel Riminese sono stati 106 nel 2025. La nuova legge del governo non piace al Pd locale

"Emergenza abitativa grave, il Ddl sfratti non è giusta risposta", spiega Matteo Petrucci, capogruppo del Pd in consiglio comunale

"Il cosiddetto Ddl Sfratti rappresenta una risposta profondamente sbagliata a un’emergenza abitativa sempre più grave. Un provvedimento che accelera le procedure di rilascio degli immobili, riduce le garanzie per gli inquilini e introduce un’impostazione punitiva nei confronti di chi si trova in difficoltà, senza affrontare minimamente le cause strutturali della crisi della casa". Matteo Petrucci, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Rimini, esprime piena condivisione delle preoccupazioni sollevate dalle organizzazioni sindacali inerenti al disegno di legge 1896, attualmente in discussione al Senato. "Chi amministra un Comune sa bene che dietro una situazione di morosità possono esserci la perdita del lavoro, un reddito insufficiente, una separazione familiare o una condizione di fragilità. Non possiamo pensare che la risposta a queste situazioni sia semplicemente quella di accelerare uno sfratto, introdurre penalità economiche e persino ipotizzare il coinvolgimento della vigilanza privata nelle esecuzioni. La casa non è una merce qualsiasi: è un diritto fondamentale e una condizione indispensabile per la dignità delle persone". Petrucci sottolinea come le conseguenze di questo provvedimento rischino di ricadere pesantemente proprio sulle amministrazioni locali, chiamate a intervenire quando le famiglie perdono la propria abitazione. "I Comuni si troverebbero a gestire un numero crescente di situazioni di emergenza, senza risorse aggiuntive e senza strumenti adeguati. A Rimini conosciamo bene la dimensione del problema: nel 2025, secondo i dati del Ministero dell’Interno, nella provincia sono stati eseguiti 106 sfratti a fronte di 814 richieste di esecuzione. Numeri che raccontano una situazione già delicata, che rischia di diventare ancora più critica se si interviene esclusivamente sul piano repressivo".

"È particolarmente grave – prosegue – che tutto questo avvenga mentre il Governo non rifinanzia il Fondo affitti e il Fondo per la morosità incolpevole, indebolendo gli strumenti di prevenzione e di mediazione sociale. Si riducono le tutele, si tagliano gli strumenti di sostegno e poi si pretende che siano i Comuni a farsi carico delle famiglie rimaste senza casa. È una scelta irresponsabile, che rischia di aggravare le disuguaglianze e di mettere in difficoltà i servizi sociali". Per il capogruppo Pd, la strada da seguire è radicalmente diversa: "Occorre investire sull’edilizia pubblica, recuperare il patrimonio abitativo esistente, aumentare gli alloggi a canone sociale, sostenere concretamente le famiglie in difficoltà e rafforzare gli strumenti di prevenzione degli sfratti. Serve un vero Piano nazionale per l’abitare, costruito insieme a Regioni, Comuni e parti sociali, che restituisca centralità al diritto alla casa. In sostanza occorre ritirare il Ddl Sfratti. Il diritto alla casa deve essere una priorità politica, non un problema da risolvere con procedure più rapide e maggiori penalità per chi è in difficoltà".