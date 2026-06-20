Sgr Live 2026, tributo femminile ai Led Zeppelin all’Arena Francesca da Rimini

Sul palco il primo omaggio europeo al femminile alla storica band rock

La terza serata di Sgr Live! 2026 proporrà l’attesissimo Tributo ai Led Zeppelin.

La rassegna musicale dal vivo protagonista dell’estate in centro storico a Rimini, promossa da Gruppo SGR col patrocinio del Comune di Rimini, vedrà salire sul palco un gruppo composto da sole donne.

È il primo tributo europeo al femminile dedicato ad un gruppo che con le sue canzoni ha scritto la storia della musica rock. Saranno proposte le hits e le perle più rare, con tutta l'energia e la carica interpretativa dello storico quartetto inglese...womanized! I Led Zeppelin sono infatti considerati tra i grandi innovatori del rock e tra i principali pionieri dell'hard&heavy.

Il gruppo, scioltosi nel 1980 a seguito della morte del batterista John Bonham, dal 1968 ha venduto oltre 300 milioni di dischi e da oltre 30 anni fa parte della Rock and Roll Hall of Fame.

Sul palco di Sgr Live saliranno Ella Liguori (vocals), Silvia Wakte (guitars, vocals), Camilla Missio (bass, keyboards, mandolin) e Cristina Atzori (drums).

Il concerto è in programma alle 21.00 all’arena Francesca da Rimini, con ingresso gratuito.



A tutte le serate di SGR Live sarà presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.

La rassegna, giunta alla quinta edizione, è organizzata da Gruppo SGR con il supporto artistico di Federico Mecozzi e col patrocinio del Comune di Rimini.