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Sgr Live 2026, tributo femminile ai Led Zeppelin all’Arena Francesca da Rimini

Sul palco il primo omaggio europeo al femminile alla storica band rock

A cura di Michela Alessi Redazione
20 giugno 2026 11:41
Sgr Live 2026, tributo femminile ai Led Zeppelin all’Arena Francesca da Rimini -
Rimini
Eventi
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La terza serata di Sgr Live! 2026 proporrà l’attesissimo Tributo ai Led Zeppelin.

La rassegna musicale dal vivo protagonista dell’estate in centro storico a Rimini, promossa da Gruppo SGR col patrocinio del Comune di Rimini, vedrà salire sul palco un gruppo composto da sole donne.

È il primo tributo europeo al femminile dedicato ad un gruppo che con le sue canzoni ha scritto la storia della musica rock. Saranno proposte le hits e le perle più rare, con tutta l'energia e la carica interpretativa dello storico quartetto inglese...womanized! I Led Zeppelin sono infatti considerati tra i grandi innovatori del rock e tra i principali pionieri dell'hard&heavy.

Il gruppo, scioltosi nel 1980 a seguito della morte del batterista John Bonham, dal 1968 ha venduto oltre 300 milioni di dischi e da oltre 30 anni fa parte della Rock and Roll Hall of Fame.

Sul palco di Sgr Live saliranno Ella Liguori (vocals), Silvia Wakte (guitars, vocals), Camilla Missio (bass, keyboards, mandolin) e Cristina Atzori (drums).

Il concerto è in programma alle 21.00 all’arena Francesca da Rimini, con ingresso gratuito.

A tutte le serate di SGR Live sarà presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.

La rassegna, giunta alla quinta edizione, è organizzata da Gruppo SGR con il supporto artistico di Federico Mecozzi e col patrocinio del Comune di Rimini.

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