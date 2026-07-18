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SGR Live celebra Ornella Vanoni con il tributo “Senza fine”

Lunedì sera un concerto gratuito dedicato alla voce e alla carriera di una delle più grandi interpreti italiane, con la direzione artistica di Federico Mecozzi

A cura di Michela Alessi Redazione
18 luglio 2026 11:10
SGR Live celebra Ornella Vanoni con il tributo “Senza fine” -
Rimini
Eventi
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In programma un tributo ad una delle più grandi artiste italiane, Ornella Vanoni, lunedì sera a SGR Live, la rassegna di musica dal vivo all’arena Francesca da Rimini e promossa da Gruppo SGR col patrocinio del Comune di Rimini e la direzione artistica di Federico Mecozzi.

La serata avrà per titolo ‘Senza fine’, richiamando uno dei brani simbolo della storia personale e artistica di Ornella Vanoni, scomparsa nel novembre scorso a 91 anni. È il titolo della canzone che Gino Paoli, pure lui scomparso a 91 anni quattro mesi fa, scrisse nel 1961 ispirandosi proprio alla Vanoni, alle sue mani grandi e bellissime e alla loro travolgente relazione.

Sul palco saliranno la cantante Sabrina Mungari, Massimo Tagliata al piano, Max Ferri alla batteria, Giuseppe Zanca al basso. Previsto un ospite a sorpresa per un omaggio a Gino Paoli.

Sarà un concerto intimo ed emozionante, in omaggio alla ‘signora’ della musica italiana e ad una carriera iniziata negli anni ’50, prima come attrice e poi come cantante, costellata da grandi successi come ‘Che cosa c'è’, ‘L'appuntamento’, ‘Tristezza’, ‘La musica è finita’ e tanti altri.

Ornella Vanoni fu la prima artista a vincere, nel ’99, il Premio Città di Sanremo e l’unica donna ad aver vinto due Premi Tenco.

Il concerto è in programma alle 21.00 con ingresso gratuito.

A tutte le serate di SGR Live è presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.

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