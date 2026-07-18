SGR Live celebra Ornella Vanoni con il tributo “Senza fine”

Lunedì sera un concerto gratuito dedicato alla voce e alla carriera di una delle più grandi interpreti italiane, con la direzione artistica di Federico Mecozzi

In programma un tributo ad una delle più grandi artiste italiane, Ornella Vanoni, lunedì sera a SGR Live, la rassegna di musica dal vivo all’arena Francesca da Rimini e promossa da Gruppo SGR col patrocinio del Comune di Rimini e la direzione artistica di Federico Mecozzi.

La serata avrà per titolo ‘Senza fine’, richiamando uno dei brani simbolo della storia personale e artistica di Ornella Vanoni, scomparsa nel novembre scorso a 91 anni. È il titolo della canzone che Gino Paoli, pure lui scomparso a 91 anni quattro mesi fa, scrisse nel 1961 ispirandosi proprio alla Vanoni, alle sue mani grandi e bellissime e alla loro travolgente relazione.

Sul palco saliranno la cantante Sabrina Mungari, Massimo Tagliata al piano, Max Ferri alla batteria, Giuseppe Zanca al basso. Previsto un ospite a sorpresa per un omaggio a Gino Paoli.

Sarà un concerto intimo ed emozionante, in omaggio alla ‘signora’ della musica italiana e ad una carriera iniziata negli anni ’50, prima come attrice e poi come cantante, costellata da grandi successi come ‘Che cosa c'è’, ‘L'appuntamento’, ‘Tristezza’, ‘La musica è finita’ e tanti altri.

Ornella Vanoni fu la prima artista a vincere, nel ’99, il Premio Città di Sanremo e l’unica donna ad aver vinto due Premi Tenco.

Il concerto è in programma alle 21.00 con ingresso gratuito.

A tutte le serate di SGR Live è presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.