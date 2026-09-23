Shopping fino a mezzanotte, sconti al 50% e musica: al San Marino Outlet tornano le Magic Hours

Venerdì 2 ottobre il San Marino Outlet apre le porte fino a mezzanotte: nove ore di shopping a prezzi speciali, dj set di Radio Bruno e concerto live di Marco Ligabue

Nove ore di shopping a prezzi convenienti, musica dal vivo e la possibilità di trascorrere piacevoli momenti di relax sorseggiando un aperitivo o gustando una cena: venerdì 2 ottobre San Marino Outlet si prepara a vivere una nuova edizione delle Magic Hours d’autunno, con un format ancora più ricco rispetto allo scorso anno. Dalle 15 fino a mezzanotte, nei punti vendita aderenti all’iniziativa, sarà possibile approfittare di sconti straordinari del 50% sulla merce esposta, per un intero pomeriggio e una serata all’insegna dello shopping. Le Magic Hours saranno anche un’occasione per vivere San Marino Outlet in un’atmosfera di festa, tra musica, intrattenimento e momenti di relax. Dalle 19, infatti, il clima si scalderà con il dj set a cura di Radio Bruno, seguito dal concerto live di Marco Ligabue. Con un’intensa attività dal vivo, che negli ultimi anni lo ha portato a esibirsi in numerose piazze italiane, Marco Ligabue propone uno spettacolo che alterna i suoi brani originali a grandi classici del rock, tra cui alcuni immancabili successi del fratello Luciano, e del cantautorato italiano. Il pubblico potrà inoltre concedersi una pausa di gusto nei ristoranti e nei bar dell’Outlet, accompagnando lo shopping con un aperitivo o una cena. La clientela potrà contare su un’offerta commerciale che negli ultimi mesi si è ulteriormente ampliata con le aperture di Gas, Liu Jo uomo, Coccinelle, High, Harmont & Blaine Junior e Original Marines, alle quali si aggiungeranno nuove aperture entro la fine dell’anno.