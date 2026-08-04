Shopping Night: il centro storico di Rimini si accende tra musei aperti, musica e spettacoli

Mercoledì 5 agosto negozi aperti fino a tarda sera, aperture straordinarie dei musei fino alle 23, mostre, visite guidate, cinema, mercatini e appuntamenti gastronomici

Come ogni mercoledì sera, anche il 5 agosto, in occasione della Shopping Night, il centro storico di Rimini si trasforma in un grande salotto a cielo aperto dove negozi aperti, cultura, musica, cinema, mercatini e proposte enogastronomiche offrono l'occasione perfetta per vivere la città fino a tarda sera. A rendere ancora più speciale l'atmosfera sono i musei aperti fino alle ore 23, con aperture straordinarie, mostre di prestigio e visite guidate che permettono di riscoprire il patrimonio artistico e culturale riminese in una suggestiva veste notturna.



Musei aperti e mostre

Dalle ore 21 alle 23 sono aperti il Fellini Museum, il Museo della Città e la Domus del Chirurgo, con ingresso gratuito per i cittadini e gli under 30.

Al Museo della Città, nella Manica Lunga, è visitabile la mostra Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio, dedicata a due protagonisti del Rinascimento italiano.

Al Fellini Museum - Palazzo del Fulgor si possono visitare le esposizioni “inVisibili. Le Pioniere del Cinema”(che ripercorre il contributo delle donne alla nascita e allo sviluppo del linguaggio cinematografico), “Carlo Zauli. Sensualità della forma” (dedicata a Carlo Zauli, artista faentino tra i protagonisti dell'arte ceramica del Novecento) e “Rimini Express: volti, fatti e visioni di una Riviera mai finita”(dedicata a Pasquale Bove, osservatore instancabile che ha documentato i cambiamenti della Riviera tra il 1985 e il 2020). Ai Palazzi dell'Arte di piazza Cavour continua inoltre Estate contemporanea, con opere di artisti internazionali e dell'artista riminese Luca Giovagnoli.



Nell'ambito di Cartoon Club, sono inoltre visitabili gratuitamente le mostre: Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro; Lingua, femminismo, istituzioni: Alma Sabatini tra parole e immagini; Resistenza / Resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole al Museo della Città, e “Spider-Man. Nella tela dell'Uomo Ragno” dedicata alla storia dell'iconico personaggio Marvel, a Castel Sismondo.



Visite guidate serali

Numerose le opportunità per approfondire la storia e l'arte della città attraverso visite guidate dedicate: Alla scoperta del Fellini Museum, tutti i mercoledì fino al 26 agosto, con partenza alle 21.15;

Un percorso guidato nell'arte malatestiana da Giotto a Ghirlandaio e visita alla mostra “Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio” al Museo della Città alle 21.30;

Una notte al Museo: Eutyches e i mosaici di età imperiale, visita guidata in italiano e inglese con partenza alle 21;

Notturno d'Arte, passeggiata culturale alla mostra “Il codice della Passione” guidata dalla storica dell'arte Michela Cesarini, con ritrovo alle 20.55.



Cultura e cinema sotto le stelle

Nel Chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire prosegue la rassegna “Esco in scarana”, con la proiezione del film “Buffalo Bill” di William Wellman alle ore 21 a ingresso libero.

Alla Corte degli Agostiniani torna Agostiniani Estate, con il film “I colori del tempo (La Venue de l'avenir)” di Cédric Klapisch, nell'ambito della rassegna Cinema Revolution.



Musica e spettacolo

La serata propone anche appuntamenti musicali di grande qualità:

Il concerto di Musica da Camera, La Magnifica Baroque Ensemble / Enrico Casazza, nell'ambito della Sagra Musicale Malatestiana, alle 21.30 presso la Sala Ressi del Teatro Galli;

Magia d'operetta - Abbassa la tua radio, per la rassegna SGR Live, alle ore 21 all'Arena Francesca da Rimini, a ingresso libero. Per una sera piazza Ferrari cambia volto, dalle 21, con luci, musica e spettacoli.

Per chi desidera gustare le eccellenze del territorio, torna La Magnèda al Mercato Coperto: dalle 18 alle 23 gli operatori preparano e servono specialità gastronomiche accompagnate da intrattenimento musicale.Gli amanti dell'attività fisica possono partecipare agli allenamenti all'aperto di Fluxo Summer, dalle 18 alle 20 nell'area del Ponte di Tiberio.Completano l'offerta i mercatini serali: I ricordi in soffitta, il mercatino dei bambini in Piazza Cavour dalle 17.30 alle 23.30; Artigiani al Centro by Night, in Piazza Tre Martiri dalle 18 alle 23.