Shotokan Karate Club Santarcangelo, due promozioni alla cintura nera

Allo Stage AIKT di Bologna, Erica Lombardi e Vittoria Cartelli promosse rispettivamente a cintura nera 2° e 1° Dan

Domenica 10 maggio si è svolto a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, lo Stage Nazionale AIKT (Accademia Italiana Karate Tradizionale), manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 130 karateki provenienti da diverse regioni del Nord Italia. Al termine dello stage si è tenuta una sessione di esami per il conseguimento della cintura nera dal primo al terzo Dan. Tra i protagonisti della giornata anche due atlete dell’ASD Shotokan Karate Club Santarcangelo, società diretta dal maestro Denis Pironi, 7° Dan. Erica Lombardi ha ottenuto la promozione a cintura nera 2° Dan, mentre Vittoria Cartelli ha conquistato la cintura nera 1° Dan, raggiungendo così un importante traguardo nel loro percorso sportivo e personale. Il conseguimento della cintura nera nel Karate Tradizionale rappresenta infatti una grande soddisfazione, frutto di anni di allenamento, sacrificio, costanza e impegno sul tatami. Allo stesso tempo, però, non costituisce un punto di arrivo, bensì l’inizio di un percorso ancora più profondo nello studio dell’arte marziale, caratterizzato da maggiore responsabilità, consapevolezza e dedizione.