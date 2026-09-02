Shuttlemare, la navetta gratis per il mare è sempre più utilizzata: il 2026 dovrebbe battere il 2025

Sono 49.014 i passeggeri trasportati dalla data di avvio del servizio, lo scorso 25 aprile, al 31 agosto

Shuttlemare, il servizio di trasporto a chiamata gratuito estivo svolto da Start Romagna per conto del Comune di Rimini per facilitare gli spostamenti verso il mare, prosegue la sua crescita. Sono 49.014 i passeggeri trasportati dalla data di avvio del servizio, lo scorso 25 aprile, al 31 agosto. Un numero destinato ad aumentare, complice la bella stagione e le alte temperature, entro il 13 settembre, data di termine del servizio e che potrebbe superare il consultivo dello scorso anno, quando i passeggeri trasportati furono 49.208.

"Shuttlemare si conferma, dunque, un servizio apprezzato dall’utenza come alternativa all'utilizzo dell'auto privata, contribuendo a rendere più semplici gli spostamenti verso il litorale, eliminando il pensiero del parcheggio e favorendo una mobilità più sostenibile", commenta l'amministrazione comunale riminese.

Fino al 5 giugno scorso il servizio è stato attivo nei soli weekend e festivi, mentre dal 6 giugno, con l’avvio della stagione estiva, gli utenti lo possono utilizzare tutti i giorni, nella fascia oraria 9-21.