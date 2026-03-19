Si aggira in zona stazione ferroviaria di Rimini con pistola senza tappo rosso: denunciato

L'arma era a salve, ma senza tappo rosso: denunciato 20enne

Si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini con un pistola a salve, ma priva del tappo rosso. Un 20enne è stato così denunciato, per porto abusivo di armi, dopo essere stato fermato dalla Polizia Ferroviaria lo scorso 11 marzo. Con lui c'era una 19enne, che è stata segnalata in Prefettura per il possesso di un quantitativo modesto di stupefacente. Entrambi i giovani erano già noti alle forze dell'ordine: entrambi per reati contro il patrimonio, il 20enne per reati in materia di stupefacenti. Sul suo capo c'era anche un avviso orale del Questore di Rimini.