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Si aggira in zona stazione ferroviaria di Rimini con pistola senza tappo rosso: denunciato

L'arma era a salve, ma senza tappo rosso: denunciato 20enne

A cura di Riccardo Giannini Redazione
19 marzo 2026 13:46
Si aggira in zona stazione ferroviaria di Rimini con pistola senza tappo rosso: denunciato - Polizia stazione ferroviaria di Rimini PH altarimini.it
Polizia stazione ferroviaria di Rimini PH altarimini.it
Rimini
Cronaca
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Si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini con un pistola a salve, ma priva del tappo rosso. Un 20enne è stato così denunciato, per porto abusivo di armi, dopo essere stato fermato dalla Polizia Ferroviaria lo scorso 11 marzo. Con lui c'era una 19enne, che è stata segnalata in Prefettura per il possesso di un quantitativo modesto di stupefacente. Entrambi i giovani erano già noti alle forze dell'ordine: entrambi per reati contro il patrimonio, il 20enne per reati in materia di stupefacenti. Sul suo capo c'era anche un avviso orale del Questore di Rimini.

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