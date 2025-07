"Sì alla nuova Marecchiese": la Toscana si schiera per la riqualificazione della strada

Una Marecchiese interregionale, Giani: “Valmarecchia e Val Tiberina unite per la mobilità”

Evoca anche l’antica Via Maior Ariminensis, il presidente della giunta regionale Toscana, Eugenio Giani, nella lettera indirizzata ai sindaci dei comuni attraversati dalla Marecchiese, ad Anas, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comitato Valmarecchia Futura, dove formalizza il suo sostegno al progetto per la Nuova Strada Statale 258 Marecchiese. Nel "mirino" dell'opinione pubblica riminese per il via libera al progetto dell'eolico "Badia del Vento", su territorio toscano, ma con ricadute paesaggistiche e non solo per l'Alta Valmarecchia, il governatore toscano dà il pieno appoggio alla riqualificazione della strada Marecchiese. Rispondendo alle osservazioni del Comitato Civico Valmarecchia Futura e dei sindaci dei comuni della Val Tiberina, Giani sostiene che sia “opportuno e giusto” che “il progetto abbia un respiro interregionale e possa rappresentare un concreto miglioramento dell’intera tratta Rimini-San Sepolcro (…). La Regione Toscana, considerata la bontà dell’idea progettuale, che può risollevare l’intera economia della zona, si impegna concretamente a sostenere la realizzazione di quest’opera di adeguamento con atti idonei nelle sedi di competenza”.

Il Comitato Civico Valmarecchia Futura esprime grande apprezzamento per l'impegno della Regione Toscana, tramite il suo portavoce Alessio Amantini: "Abbiamo sempre sostenuto l'aspetto toscano di quest'opera, riconoscendone il potenziale, sia per il turismo che per i trasporti”,commenta Amantini, che aggiunge: “Accogliamo con favore l'attenzione e il sostegno del presidente Giani e dei comuni della Val Tiberina, inclusa la Provincia di Arezzo, sull'importanza strategica di questo intervento per il territorio. Attendiamo ora un riscontro da parte del Governo e di Anas per la prosecuzione di questo progetto, che ha un carattere strategico e sempre più interregionale. Auspichiamo anche di poter vedere il progetto definitivo, per il tratto romagnolo, entro l’estate".

Il Presidente Giani ha indicato che l'intervento sulla S.S. 258 Marecchiese è rilevante per fornire una strada più funzionale e sicura a chi opera e risiede nella Valmarecchia. Ha inoltre evidenziato l'importanza del progetto per la Valmarecchia toscana, la cui origine è nel comune montano di Badia Tedalda (AR) e che attraversa comuni toscani come Sestino, Badia Tedalda, Pieve Santo Stefano e Sansepolcro. L'obiettivo è migliorare la viabilità dell'intero sistema stradale dell’antica Via Maior Ariminensis, promuovere il turismo nell'Alta Valmarecchia e favorire la ripresa economica dei collegamenti montani, facilitando una connessione tra Rimini e Sansepolcro.

Il tratto toscano della Marecchiese, lungo circa 45 km, è caratterizzato da un percorso montano con eccessive curvature, che possono rendere il transito difficile per i veicoli pesanti e agricoli. Per questo, sono previsti adeguamenti, tra cui 15 nuove rettifiche (per un totale di circa 3 km) per consentire sorpassi. Il progetto include anche una nuova bretella di innesco tra il bivio di Brancialino e lo svincolo esistente de La Madonnuccia sulla E-45 nei pressi di Sansepolcro-Nord, una soluzione già considerata in uno studio dell'Università di Firenze del 1994-1995. Questo studio ha analizzato le criticità funzionali della strada e le ipotesi di adeguamento. Attualmente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas S.p.A. stanno valutando la proposta.

Il Comitato Valmarecchia Futura continuerà a collaborare "con tutti gli amministratori della Valmarecchia e Val Tiberina per proseguire il più velocemente possibile nell’ iter e realizzare un’infrastruttura aggiornata che possa contribuire allo sviluppo economico e turistico dell’area".