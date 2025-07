Si avvia la quarta edizione di Spazi Belli Open House con 15 case da sogno

Dal 4/7 al 7/8/2025 torna Spazi Belli Open House: contest online gratuito per scoprire case uniche e talenti dell’interior design.

L'appuntamento estivo per chi ama l'interior design sta per tornare. Dal 4 luglio al 7 agosto 2025, Spazi Belli presenta la quarta edizione del contest Spazi Belli Open House, un evento completamente online e gratuito che conduce alla scoperta di case uniche, e professionisti dal grande talento.

Spazi Belli è la più grande community di interior design in Italia e l’evento di quest’estate apre le porte di una selezione di case progettate da architetti e interior designer da tutta Italia. I video-racconti e le interviste saranno pubblicati durante la settimana sui canali digitali di Spazi Belli, in modo che siano di ispirazione, possano trasmettere emozioni e celebrino la bellezza dell'abitare.

Spazi Belli Open House: di cosa si tratta

Spazi Belli Open House è un progetto editoriale che, tramite tour video di case reali, illustrate nei dettagli dai loro progettisti, si propone di esaltare e diffondere il lavoro di architetti e interior designer italiani.

L'obiettivo è quello di ispirare il futuro dell’interior design con soluzioni autentiche, accessibili e personali.

Come seguire l’evento

Seguire l'evento è facile, gratuito e non richiede nessuna iscrizione. I canali da non perdere sono il sito ufficialeopenhouse.spazibelli.com/home, dove è possibile già trovare un'anteprima completa delle case e dei professionisti coinvolti; il profilo Instagram @spazibelli e il canale ufficiale Youtube, dove verranno pubblicati diversi video durante la settimana.

???? Guarda il trailer ufficiale dell’evento: https://youtu.be/BEqDcBB4rkQ

Le città protagoniste

Questa edizione vedrà esposti progetti provenienti da diverse città italiane, come Milano, Roma, Perugia, Monza, Como, Modena, Cagliari, Reggio Emilia, Bergamo, Oristano e Iseo.

Le case selezionate raccontano stili, contesti e approcci progettuali diversi e innovativi. A guidare il pubblico sarà la voce di Anastasia Leshchenko, fondatrice di Spazi Belli, che insieme ai professionisti coinvolti svelerà il concept che si cela dietro ogni spazio abitativo.

I talenti dell'edizione 2025

Ecco gli studi di architettura e i designer protagonisti di questa edizione:

Informazioni su Spazi Belli

Il profilo di Spazi Belli può vantare oltre 970.000 utenti raggiunti ogni mese, presentandosi quindi come la più grande community Instagram di interior design presente in Italia. Dal 2022 realizza video e articoli per promuovere progetti residenziali, anche grazie a collaborazioni editoriali con architetti, interior designer e brand di arredo. Tutto questo gli ha permesso di diventare un punto di riferimento per chi è interessato agli spazi residenziali.

“Con Spazi Belli Open House vogliamo dare spazio alle storie vere dell’abitare. Siamo alle porte della quarta edizione dell’evento e ogni casa è sempre un progetto speciale dove ogni architetto e interior designer mette un pezzo di sé”– racconta Anastasia Leshchenko, fondatrice di Spazi Belli.

“Siamo nati proprio per questo: per condividere idee e progetti reali, che andassero al di là delle affascinanti ed eleganti foto che si possono incontrare sui social e con Spazi Belli Open House facciamo un passo in più, accompagnando la nostra community all’interno di alcuni dei progetti residenziali più belli d’Italia.”

