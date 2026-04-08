Si avvicina l'estate e torna il tema sicurezza: "Non bastano rinforzi di Polizia stagionali e solo in costa"

Le consigliere regionali del Pd Petitti e Parma: "Serve intervento strutturale sugli organici"

Con l'avvicinarsi dei mesi estivi, torna tra gli argomenti di attualità l'invio di rinforzi alle forze dell'ordine per garantire la sicurezza di cittadini e turisti sul territorio riminese. Le consigliere regionali del Pd Emma Petitti e Alice Parma evidenziano che il rafforzamento delle forze dell'ordine non possa essere affrontato "solo in chiave stagionale o limitato alla costa".

“La provincia di Rimini vive una condizione unica, con una popolazione che si moltiplica e un turismo sempre più esteso durante l’anno e diffuso anche nell’entroterra. Per questo è necessario un intervento strutturale e continuativo degli organici e dei presidi, che riguardi l’intero territorio, dalla riviera ai comuni interni. La sicurezza è un elemento essenziale per la qualità della vita dei cittadini, per l’attrattività turistica e per la tenuta del nostro sistema economico”, evidenziano.

“Accogliamo positivamente le rassicurazioni arrivate oggi dal Prefetto di Rimini sul potenziamento delle forze dell’ordine in vista della stagione. È un segnale che va nella direzione che da tempo sollecitiamo insieme ai territori. Ma l’attenzione e il confronto devono essere continui e superare l’ottica puramente stagionale. Continueremo a lavorare, insieme alla Regione e agli enti locali per essere ascoltati e chiedere al Governo che gli impegni annunciati si traducano in interventi stabili e adeguati ai bisogni reali delle nostre comunità”, chiosano.