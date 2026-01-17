Si chiude con successo a San Leo la rassegna “I Colori della Musica”

Il direttore artistico Gambarara: "Un percorso artistico che cresce anno dopo anno"

L’Accademia Distretto della Musica APS festeggia con grande soddisfazione la conclusione della rassegna musicale “I Colori Della Musica”, che si è svolta a San Leo dal 13 dicembre all’11 gennaio, nella maestosità del Duomo e nella suggestiva cornice della Sala Concerti del Palazzo Mediceo. Un evento di grande successo, che ha visto un notevole coinvolgimento del pubblico locale, appassionati e famiglie, con un’affluenza in costante crescita durante le quattro settimane di appuntamenti.

Da oltre dieci anni attiva sul territorio con sedi a Bellariva, San Leo e San Clemente, l’associazione continua a perseguire il suo obiettivo di portare la musica ovunque, non solo come scuola ma anche attraverso produzioni concertistiche di varia natura. La scuola di musica, riconosciuta e accreditata dalla Regione Emilia-Romagna, collabora con il prestigioso Conservatorio di Pesaro, permettendo agli studenti di sostenere esami interni presso le nostre strutture. Un ulteriore passo importante è stato fatto quest’anno, grazie alla collaborazione con Rai Cultura, che ha permesso di ampliare la produzione televisiva dell’Accademia.

“La rassegna – dichiara il direttore artistico Anacleto Gambarara- ha rafforzato ancora una volta il ruolo dell’Accademia Distretto della Musica APS nel promuovere la cultura musicale e il senso di comunità nel territorio. Ringraziamo di cuore tutti gli artisti, le istituzioni, il Comune di San Leo, San Leo 2000, la parrocchia di San Leo e il parroco don Giuliano per la concessione del Duomo, i media che hanno puntualmente garantito la copertura di ogni appuntamento, gli sponsor Officina Tecnica e MOR-FER, e naturalmente il nostro pubblico. Arrivederci alla prossima edizione!”