Si chiude la Transitalia Marathon 2025: da Rimini a Coriano, l’avventura che unisce passione e territorio

Urbinati: "Grande educazione e rispetto da parte dei partecipanti"

Con la tappa finale a Coriano si è conclusa l’edizione 2025 della Transitalia Marathon, evento simbolo del mototurismo adventouring italiano. Un’edizione speciale, vissuta con particolare intensità dal suo ideatore Mirco Urbinati, che l’ha definita “un lungo abbraccio con la mia terra, un viaggio verso casa”.

Partita come sempre dall’Expo di Rimini, cuore pulsante della manifestazione, la carovana ha attraversato l’Italia centrale lungo cinque tappe emozionanti: Rimini, Jesi, Foligno, Arezzo e Coriano, tra paesaggi suggestivi, borghi autentici e strade intrise di storia.

Urbinati ha voluto sottolineare “la grande educazione e il rispetto” dei partecipanti, veri protagonisti di un’esperienza collettiva all’insegna della passione e della condivisione. Tra i momenti più toccanti, il viaggio di Davidino, accompagnato da Simone Zignoli, simbolo del coraggio e della forza che animano la manifestazione.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle città ospitanti, alla Pro Loco di Coriano, all’amministrazione comunale, alla senatrice Domenica Spinelli e al sindaco Gianluca Ugolini, che ha partecipato in moto per due tappe.

“La Transitalia Marathon ci ricorda ogni anno quanto sia straordinaria la nostra Italia – ha concluso Urbinati –. Ci vediamo il prossimo anno, con lo stesso entusiasmo e con lo stesso cuore.”