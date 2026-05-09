Si è spento Pier Paolo Gambuti: dal Consiglio comunale di Rimini ai progetti di inclusione in carcere

Il ricordo di Savio Galvani: "Grande sensibilità verso gli ultimi"

È morto a 61 anni Pier Paolo Gambuti, ex segretario di Rifondazione Comunista, consigliere comunale, ma anche tra gli ideatori del progetto "Rugby oltre le sbarre”. Lascia la moglie Paola e i figli Francesco e Caterina. "La sua calma e pazienza, da psicologo professionista, gli hanno conferito doti di grande umanità che possiamo riscontrare nelle sue azioni e nel tempo, nelle sue esperienze lavorative di docente presso varie facoltà, con un curriculum professionale di tutto rispetto", lo ricorda Savio Galvani, segretario della sezione di Rimini di Rifondazione Comunista, che ne celebra l'impegno "sulle problematiche sociali, sul diritto alla casa ed in generale sui diritti del lavoro, che hanno caratterizzato una fase importante per la nostra città".

"Nelle sue numerose vite non è mai mancato negli appuntamenti importanti e la sua sensibilità verso gli ultimi lo hanno portato ad inseguire sogni di uguaglianza e dignità anche verso coloro che sono condannati alla privazione della libertà per dare a tutti una seconda opportunità", evidenzia Galvani, introducendo l'impegno di Pier Paolo in "Rugby oltre le sbarre". "Il suo obiettivo era quello di contribuire alla risocializzazione del detenuto, attraverso l’applicazione concreta dei valori educativi del rugby, come il rispetto delle regole, dell’avversario, dell’arbitro, il sostegno del compagno. Insegnamenti preziosi per il reinserimento nella società civile".

Queste invece le parole di cordoglio del sindaco Sadegholvaad: "Mi associo al dolore e al cordoglio della città per la scomparsa di Pier Paolo Gambuti, una delle figure di riferimento della sinistra riminese e provinciale degli ultimi 30 anni. E' scomparso prematuramente all'età di 61 anni, dopo una vita intensa spesa tutta a favore del prossimo e di importanti progetti sociali. La politica era parte importante di questo suo impegno solidale, si esplicasse essa con la stessa intensità nel ruolo di iscritto o di segretario della Rifondazione Comunista o di consigliere comunale a Rimini (dal 2001 al 2006). In questa giornata di dolore e commozione desidero rivolgere prima di tutto un sincero abbraccio alla moglie e ai figli. Un abbraccio che voglio estendere ai compagni, agli amici e ai tanti che lo hanno conosciuto".

Alla famiglia di Pier Paolo Gambuti le condoglianze della redazione di altarimini.it.