Alta Valmarecchia, si finge paziente e manda foto del pene alla dottoressa: condannato

La professionista ha ritirato la querela, l'uomo è stato comunque condannato a 6 mesi per sostituzione di persona

Una dottoressa dell'Alta Valmarecchia è stata protagonista, suo malgrado, di uno spiacevole episodio, che è sfociato nella condanna di un 53enne originario del fiorentino, difeso d'ufficio dall'avvocata Gabriella Giuliani. Nel 2023 l'uomo aveva contattato la professionista sanitaria su Whatsapp, usando false generalità e spacciandosi per un paziente di fresca iscrizione. Così, con la scusa di problemi di salute e di difficoltà di erezione, le mandò foto del suo pene. La dottoressa, una volta bloccato il contatto, verificò che l'uomo non fosse tra i suoi assistiti e presentò denuncia per molestie sessuali ai Carabinieri, che al termine delle attività di indagine hanno individuato il cinquantenne fiorentino. La denuncia per molestie è stata ritirata, ma il processo è proseguito, a carico dell'imputato, per il reato di sostituzione di persona, che è costato una condanna a 6 mesi di reclusione. La procura ne aveva chiesti 12. Uno dei Carabinieri che ha svolto le indagini ha riferito di altri due episodi, con protagonista il 53enne, a danno di altre due donne, medici di medicina generale, e anche in quell'occasione aveva agito con lo stesso modus operandi.