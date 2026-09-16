Si nasconde nell'armadio per sfuggire ai Carabinieri: arrestato 27enne nel milanese, era ricercato a Rimini

L'uomo, prima dell'arresto, era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Rimini

Era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Rimini a seguito di alcune violazioni commesse dall'uomo, sottoposto a misure cautelari meno restrittive, il 27enne arrestato nella notte tra martedì e mercoledì nel milanese.

Qualche ora prima dell'arresto, era stato intercettato dai Carabinieri nei pressi di un'auto risultata rubata, ma era riuscito a fuggire a piedi. Nella vettura il personale dell'Arma ha rinvenuto 27 grammi di hashish e 5,5 grammi di cocaina, oltre alla somma di 400 euro in contanti, arnesi da scasso, un coltellino multiuso e anche abbigliamento, borse e profumi, ritenuti refurtiva dagli investigatori.

Il 27enne in fuga è stato poi rintracciato a Carugate, all'interno di un appartamento. Nel tentativo di sfuggire alla cattura, si era nascosto nell'armadio della camera da letto. La perquisizione domiciliare ha permesso il rinvenimento di munzioni detenute illegalmente. Tra esse, un proiettile di guerra.