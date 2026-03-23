Referendum giustizia a Coriano e Valconca: prevale il No, 6 Comuni a 5

Le percentuali a Coriano e nei comuni della Valconca

Ieri e oggi (22-23 marzo) i cittadini di Coriano e della Valconca sono andati alle urne per il referendum sulla giustizia.

A Saludecio prevale il Sì, di poco: è il primo Comune ad aver completato lo spoglio delle schede. Il Sì vince anche a Gemmano, Montescudo Monte Colombo, Sassofeltrio e Morciano di Romagna.

Il no vince a Coriano, San Giovanni in Marignano, Montegridolfo, Montefiore Conca, Mondaino e San Clemente.

Di seguito i risultati

CORIANO: Sì 47,76% (2686 voti), No 52,24% (2938 voti)

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Sì 44,77% (2153 voti), No 55,23% (2656 voti)

GEMMANO: Sì 55,09% (303 voti), No 44,91% (247 voti)

MONDAINO: Sì 48,83% (314 voti), No 51,17% (329 voti)

MONTEFIORE CONCA: Sì 49,20% (491 voti), No 50,80% (507 voti)

MONTEGRIDOLFO: Sì 40,51% (207 voti), No 59,49% (304 voti)

MONTESCUDO MONTE COLOMBO: Sì 53,99% (1622 voti), No 46,01% (1382 voti)

MORCIANO DI ROMAGNA: Sì 52,18% (1763 voti), No 47,82% (1616 voti)

SALUDECIO: Sì 50,30% (676 voti), No 49,70% (668 voti)

SAN CLEMENTE: Sì 47,41% (1183 voti), No 52,59% (1312 voti)

SASSOFELTRIO: 57,26% (347 voti), No 42,74% (259 voti)