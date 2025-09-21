Si perde tra i boschi di Sant'Agata Feltria: ragazzo ritrovato dai Vigili del Fuoco

Giovane in buone condizioni. Mobilitati uomini e mezzi, tra cui l'elicottero, per le ricerche

Questa mattina, domenica 21 settembre, il personale del Comando dei Vigili del Fuoco è intervenuto per la ricerca di un giovane residente in zona, a seguito di un’allerta diramata dai Carabinieri di Novafeltria.

La segnalazione riguardava l’allontanamento del ragazzo in un’area impervia compresa tra Botticella e Badia, nel comune di Sant’Agata Feltria. Il giovane, che aveva spento il cellulare rendendosi così irrintracciabile, aveva fatto perdere le proprie tracce.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini ha immediatamente organizzato le operazioni di ricerca, concentrandosi nelle zone circostanti l’ultimo punto di avvistamento. Sono stati mobilitati uomini e mezzi, con l’attivazione di procedure di geolocalizzazione adatte al territorio e il supporto aereo dell’elicottero del nucleo di Bologna.

Intorno alle ore 10, il ragazzo è stato individuato all’interno della boscaglia, a circa 40-50 metri dalla strada e dall’ultimo avvistamento. Il recupero è avvenuto in collaborazione con il Soccorso Alpino, che ha fornito supporto tecnico nelle operazioni.

Il giovane, in buone condizioni, è stato infine affidato al padre, presente sul posto.