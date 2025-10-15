Si potenzia la cardiologia dell'ospedale di Riccione grazie alla donazione del Club Inner Wheel

Donato un letto cicloergometro all’Unità Operativa Complessa di Cardiologia

Il Club Inner Wheel Riccione-Valconca ha donato un letto cicloergometro all’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale “Ceccarini” di Riccione. Alla cerimonia di consegna e ringraziamento erano presenti Bianca Caruso, Direttrice del Presidio Ospedaliero, Ardigò Martino, Direttore del Distretto Sanitario di Riccione, e la sindaca Daniela Angelini, anche Presidente del Comitato di Distretto, che ha espresso il proprio apprezzamento per la significativa iniziativa a sostegno della sanità territoriale.

“La donazione del letto cicloergometro da parte dell'Inner Wheel Riccione-Valconca s'inserisce in un progetto più ampio di potenziamento della nostra unità operativa – ha spiegato Daniele Grosseto, Direttore della Cardiologia del Ceccarini - in particolare per quanto riguarda la diagnostica non invasiva avanzata. Negli ultimi anni il reparto ha incrementato sia il numero di prestazioni offerte, sia la specializzazione in procedure di diagnostica cardiaca non invasiva più avanzate. In questo contesto, la donazione del letto cicloergometro completa le due precedenti donazioni del 2024 di due ecocardiografi di alta fascia. Esso permette di effettuare ecocardiogrammi durante l’esercizio fisico fisiologico, consentendo di valutare il cuore nelle sue funzioni principali – muscolo cardiaco e valvole – in modo più accurato. Questa strumentazione contribuisce così a una gestione più completa dei pazienti cardiopatici complessi e non possiamo che rivolgere il nostro più sentito grazie all’Inner Wheel Riccione-Valconca per questo importante contributo”.

“Quando il dottor Grosseto ci ha illustrato le necessità del reparto, abbiamo capito che non potevamo sottrarci a questa missione importante per la nostra comunità – ha sottolineato la past president del club, Laura Procopio – Abbiamo così ideato il progetto “Un battito di speranza” e grazie alla generosità di cittadini, imprese locali come Paolucci Marketing e con le iniziative benefiche del club, tra cui una cena sociale, un torneo di burraco e la partecipazione al Riccione Motor Fest 2025, organizzato dal main sponsor Cosmo Drift Team, è stata raggiunta l'importante somma di 15.000 euro necessaria all'acquisto del letto”.

“Finalmente il progetto è giunto a compimento – le ha fatto eco la presidente in carica, Cristina Gianfranceschi - e siamo felici di consegnare questo letto speciale all’Ospedale Ceccarini, che siamo certi contribuirà a migliorare i percorsi diagnostici e terapeutici di tutti i pazienti. Questa esperienza ha, inoltre, contribuito a rafforzare ulteriormente la coesione tra le socie, dimostrando quanto sia importante lavorare insieme per un obiettivo comune”.