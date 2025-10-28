Si riunivano al freddo sotto il portico: Comune di Verucchio concede l'ex tabaccheria agli anziani del paese

Fino alla prossima primavera l'ex tabaccheria sarà ritrovo per gli anziani di Verucchio

Con una piccola festa informale è stato inaugurato oggi pomeriggio il ritrovo per gli anziani di Verucchio, che ha trovato posto nei locali dell'ex tabaccheria con ingresso sotto il portico della residenza municipale.

I locali, classificati ad uso commerciale, erano inutilizzati da anni. In attesa di un bando che ne definisca la destinazione definitiva, un gruppo di pensionati ha avanzato la proposta che fossero messi a disposizione delle persone più anziane del paese che spesso già si danno convegno sotto il porticato di piazza Malatesta. Con la stagione invernale non sarebbe infatti stato più possibile incontrarsi all'aperto.

L'idea è stata accolta con piacere dall'Amministrazione comunale e quegli ambienti rimasti vuoti, una volta sistemati e riarredati, almeno fino alla prossima primavera saranno il ritrovo per gli anziani di Verucchio.