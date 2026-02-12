Si spengono i fari sui monumenti di Rimini per sensibilizzare sul risparmio energetico

Anche quest'anno Rimini aderisce alla campagna "M'illumino di meno"

Anche quest'anno il Comune di Rimini aderisce a M'Illumino di Meno, la storica campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar, la trasmissione di Radio Rai 2. L'appuntamento è per lunedì 16 febbraio, con uno spegnimento simbolico di quattro tra i monumenti più amati della città.

Dalle ore 19 alle ore 21, per 120 minuti, si spegneranno le luci sulla statua di Papa Paolo V in piazza Cavour, sulla fontana della Pigna, sul bimillenario Ponte di Tiberio (lato monte) e su Castel Sismondo. Un blackout per accendere nei cittadini la consapevolezza dell'importanza di un uso parsimonioso delle risorse energetiche e di uno stile di vita orientato alla sostenibilità.

E forse mai come quest’anno l’adesione all’iniziativa non è solo simbolica ma il segnale concreto di una scelta strategica che prende il via entro l’estate e che comporterà un risparmio energetico sull’illuminazione pubblica stimato del 50 per cento

Il 2026 segna infatti l'avvio di un programma quinquennale di efficientamento energetico che interesserà tutti i 28.255 punti luce della rete di illuminazione pubblica comunale. Il primo stralcio, per il quale sarà indetta una gara d'appalto del valore complessivo di 3.600.000 euro, partirà entro l'estate e riguarderà i 3.400 punti luce ritenuti più energivori, equivalenti al 12% del patrimonio impiantistico di illuminazione pubblica del Comune di Rimini, distribuiti trasversalmente in tutte le aree della città.

L'intervento prevede la trasformazione degli impianti esistenti con tecnologia LED di nuova generazione, con l'obiettivo di ottenere un risparmio energetico di circa 1.213.800 Kw/h pari a circa €. 300.000,00 annui, mentre sul fronte ambientale, il solo primo stralcio consentirà una riduzione di 226 TEP e di 241 tonnellate di CO₂ immesse nell'atmosfera ogni anno.

L'intervento è diffuso sull'intero territorio comunale; in particolare l'intervento si propone di efficientare in via prioritaria zone ove sono presenti lampade ad alto consumo energetico al fine di ridurre significativamente l'impatto economico sulla bolletta elettrica. Contestualmente l'intervento produrrà miglioramenti dell'illuminazione pubblica nell'ambito della qualità urbana in termini di viabilità e di comfort visivo.

A regime, al termine del quinquennio di lavori per l'installazione di apparecchiature per l'efficientamento energetico ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica e semaforici del Comune di Rimini, il risparmio energetico complessivo ammonterà a circa 6.660.019 kilowattora annui, con un risparmio in bolletta stimato in 1.859.177 euro l'anno rispetto all'attuale costo di 3.718.354 euro.

"Intervenire sull'illuminazione pubblica – commenta l’Assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli - significa fare una delle scelte più concrete e virtuose che un'amministrazione comunale possa compiere. Ridurre i consumi del 50% non è solo un risparmio in bolletta per la pubblica amministrazione, ma è un risparmio che si trasforma in risorse da reinvestire in ulteriori interventi di efficientamento, innescando un circolo virtuoso a beneficio dell'intera comunità. Gli impianti LED di nuova generazione garantiranno inoltre una drastica riduzione dei costi di manutenzione, con ricadute positive anche sul piano operativo. Vogliamo che le pubbliche amministrazioni tornino a dare l'esempio: le sfide climatiche richiedono risposte concrete, non solo dichiarazioni di intenti. Rimini è pronta a fare la sua parte".

Parallelamente all'efficientamento energetico, il Comune di Rimini porta avanti con determinazione la propria strategia di potenziamento delle infrastrutture verdi urbane, con un programma di piantumazioni di ampio respiro che abbraccia l'intero territorio comunale.

Le alberature che il Comune sta a mettendo a dimora (da marzo 2025 a marzo 2026) lungo viali e nei parchi pubblici in esecuzione degli interventi straordinari di verde pubblico sono circa 320, a cui si aggiungono gli alberi in programma ad opera di società Autostrade nelle due rotatorie nuove sulla SS.16 con circa 200 alberi i cui lavori partiranno a metà febbraio 2026. Inoltre è in programma con HERA/HERATECH la messa a dimora di ulteriori 70 alberi per i quali deve essere definito l'avvio dei lavori. Partiranno infine, a fine febbraio, primi di marzo i lavori di forestazione di società Autostrade che dureranno due anni e che prevedono la messa a dimora di 8704 piante tra alberi e arbusti (5.635 alberi e 3.069 arbusti) in otto aree definite. Un insieme di investimenti per accrescere le infrastrutture verdi del territorio comunale che rientrano in un quadro di grande attenzione alle potenzialità di raffrescamento o di ulteriore miglioramento della qualità dell’aria.

"La strada verso una Rimini più verde e più sostenibile – commenta l’Assessora alla transizione ecologica Anna Montini - è fatta di scelte quotidiane e investimenti strutturali. Ogni albero che piantiamo è un impegno verso le generazioni future, un contributo alla lotta contro l'isola di calore urbana e un miglioramento della qualità della vita per tutti i nostri cittadini. M’Illumino di Meno è un'iniziativa a cui come Comune di Rimini partecipiamo tutti gli anni, non come semplice consuetudine, ma ogni volta con la piena convinzione dell’importanza di iniziative che impongono a tutti noi una riflessione sui comportamenti che possiamo adottare tutti i giorni in un’ottica di salvaguardia ambientale e di risparmio energetico. Un’iniziativa di carattere simbolico e comunicativo che si fa portavoce della causa energetica, che soprattutto in una congiuntura come quella attuale assume un’importanza doppia, e della causa ambientale, grande urgenza del nostro presente e domani”.