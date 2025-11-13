Si sposta sul lungomare per vendere una dose di droga, ma non si accorge dei Carabinieri: arrestato

Nuovo arresto a Rimini per spaccio, nei guai un 20enne

Un nuovo arresto per spaccio è stato operato ieri pomeriggio (mercoledì 12 novembre) a Rimini. A finire in manette è stato un 20enne di nazionalità albanese, domiciliato in città, notato intorno alle 17 da una pattuglia dei Carabinieri, che stava pattugliando la zona del lungomare. Il giovane si è spostato in via Latina, venendo avvicinato da uno sconosciuto, al quale ha ceduto una dose di droga. A quel punto sono intervenuti i Carabinieri, sequestrando la dose e 300 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il 20enne è stato arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.