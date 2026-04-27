Si sveglia in ospedale e aggredisce il personale sanitario: arrestato

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine

Nelle prime ore di ieri mattina, domenica 26 aprile, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un uomo di origine bosniaca per lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale all’interno del Pronto Soccorso.

L’intervento è partito intorno alle 6:40, dopo una segnalazione alla Sala operativa che indicava la presenza di una persona che stava dando in escandescenza.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno subito riconosciuto l’uomo, già noto alle forze dell’ordine: nei giorni precedenti gli erano state notificate due misure di prevenzione, il DACUR e l’avviso orale del questore di Rimini. Il personale sanitario e le guardie giurate si erano nel frattempo rifugiati all’interno del triage, visibilmente spaventati.

Non senza difficoltà, i poliziotti sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo, accompagnando l’uomo fuori dal Pronto Soccorso e poi in Questura.

Secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze raccolte in ospedale, l’uomo si era svegliato intorno alle 6:15, dopo aver trascorso la notte nella struttura, iniziando subito a minacciare il personale infermieristico. Poco dopo avrebbe aggredito una guardia giurata con sputi, calci e pugni, danneggiando anche la vetrata del triage.

Al termine degli accertamenti è scattato l’arresto. L’uomo è in attesa del giudizio direttissimo.