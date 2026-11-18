Firmata convenzione Sicurezza a Santarcangelo: arrivano i volontari per presidiare parchi, scuole e mercati

L'accordo coinvolge le associazioni di Polizia Penitenziaria, Carabinieri e Polizia di Stato. Previsti controlli nelle aree verdi, vigilanza agli ingressi degli istituti scolastici e presenza durante eventi e mercati settimanali

Valutate le candidature pervenute all’avviso pubblico, l’Amministrazione comunale di Santarcangelo ha sottoscritto l’apposita convenzione per affiancare la Polizia locale della bassa valle nelle attività di presidio del territorio: le associazioni firmatarie sono Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria sezione di Rimini, Nucleo Volontario e Protezione civile Odv Associazione nazionale Carabinieri di Rimini e Gruppo di Volontariato e Protezione civile della Polizia di Stato di Rimini. La convenzione, che per questo primo anno di sperimentazione terminerà il 31 dicembre 2026, prevede azioni di tutela, valorizzazione e presidio del territorio e del suo patrimonio naturale, ambientale, culturale e storico. Ma anche azioni e progetti mirati a promuovere la legalità e la sicurezza urbana attraverso attività di mediazione, dialogo integrazione e promozione del senso civico. Infine, la vigilanza e sorveglianza degli edifici scolastici per tutelare la sicurezza di bambini e ragazzi in entrata e uscita dagli istituti. All’interno della convenzione sono indicati il numero dei volontari impiegati, i giorni a settimana, gli orari e le attività che le associazioni e le organizzazioni selezionate si impegnano a garantire. Tra queste ultime, è richiesta la presenza dei volontari in aree della città e nei parchi cittadini – secondo percorsi, giorni e orari, concordati con l’Amministrazione comunale e il comando di Polizia locale – per la realizzazione di attività di sensibilizzazione sulla tutela dei beni comuni, del verde pubblico, del benessere animale del corretto conferimento dei rifiuti, del rispetto delle regole di fruizione del parco, nonché di mediazione di eventuali conflitti. La convenzione prevede inoltre la presenza delle associazioni per almeno tre eventi pubblici (fiere o altre manifestazioni con grande afflusso di pubblico) e in occasione dei mercati settimanali del lunedì e del venerdì. “Dopo i necessari passaggi burocratici e amministrativi, si è ufficialmente concretizzato un progetto al quale lavoriamo da tempo – dichiara l’assessore alla Sicurezza Luca Paganelli – e che, attraverso un sistema coordinato sotto la regia della Polizia Locale Valmarecchia e della stessa Amministrazione comunale, ci consentirà di aumentare le attività di presidio del territorio".

"Il mio ringraziamento all'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria sezione di Rimini al Nucleo Volontario e Protezione civile Associazione nazionale Carabinieri di Rimini e al Gruppo di Volontariato e Protezione civile della Polizia di Stato di Rimini che si sono messe a disposizione e collaboreranno, in maniera regolamentata e coordinata con Polizia e Forze dell'ordine, senza creare sovrapposizioni o sostituirsi a loro, dando un prezioso contributo e sostegno alle attività di sicurezza urbana", conclude l'assessore Paganelli.