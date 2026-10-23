Sicurezza delle cure e prevenzione delle infezioni, premiato un progetto dell'Ausl Romagna

Il lavoro sull'utilizzo appropriato degli antisettici in ambito chirurgico ha conquistato il premio “Miglior Abstract” al Congresso nazionale SIMPIOS di Verona

Un riconoscimento al lavoro di squadra per l’impiego appropriato degli antisettici e la sicurezza delle cure. Il progetto dell’AUSL Romagna dedicato all’Antiseptic Stewardship in ambito chirurgico, ossia alla gestione coordinata e appropriata degli antisettici, ha infatti ricevuto il Premio “Miglior Abstract” al 13° Congresso nazionale SIMPIOS (Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie), svoltosi a Verona dal 5 al 7 ottobre. Selezionato anche come comunicazione orale, il lavoro ha affrontato l’utilizzo degli antisettici e il monitoraggio delle infezioni del sito chirurgico attraverso un percorso che ha riunito professionalità e servizi diversi.

Il contributo nasce dalla collaborazione di Guido Valentino, Nicol Marcatelli, Francesco Ferri, Michela Fantini, Carlo Biagetti, Lucia Rossi, Teresa Cocquio e Fabio Pieraccini. Il gruppo ha integrato competenze di farmacia ospedaliera, rischio infettivo, direzione infermieristica, malattie infettive, programmazione e controllo di gestione e ricerca valutativa.

“La multidisciplinarietà ha rappresentato il filo conduttore dell’intero percorso - sottolinea il dottor Guido Valentino, dirigente farmacista di Ausl Romagna, che lo ha presentato al congresso - dalla lettura delle criticità alla definizione delle scelte organizzative, fino alla valutazione degli esiti. Abbiamo integrato la competenza farmaceutica sui prodotti e sul loro utilizzo appropriato con le competenze cliniche e assistenziali nella prevenzione delle infezioni e con quelle metodologiche necessarie per analizzare e interpretare i dati. È proprio questa collaborazione ad aver dato forza al progetto”.

Il progetto si inserisce nella più ampia fase di revisione del prontuario aziendale degli antisettici, a seguito dei cambiamenti introdotti dal Decreto del Ministero della Salute del 29 marzo 2023. Le criticità legate alla disponibilità delle formulazioni di clorexidina al 2% in alcol al 70% e al loro impatto economico hanno richiesto una risposta condivisa, capace di coniugare appropriatezza clinica, sostenibilità organizzativa e sicurezza del paziente.

Nel settembre 2025 il gruppo multidisciplinare ha ridefinito i criteri di impiego delle formulazioni disponibili, strutturando un modello di Antiseptic Stewardship, inteso come gestione coordinata e appropriata degli antisettici, sostenuta dalla collaborazione tra servizi e dalla sorveglianza degli esiti assistenziali.

Il premio valorizza dunque un’esperienza collettiva dell’AUSL Romagna, nella quale il contributo di ciascuna professionalità ha permesso di trasformare una criticità organizzativa in un percorso aziendale orientato all’appropriatezza e alla sicurezza delle cure.