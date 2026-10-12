"Sicurezza è fondamentale per il commercio": Zanzini incontra il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri

Giammaria Zanzini, Confcommercio Rimini: “Sicurezza, legalità e presidio del territorio sono fondamentali per la tutela delle imprese"

Incontro istituzionale questa mattina (12 ottobre), al Comando provinciale dei Carabinieri di Rimini tra il nuovo Comandante provinciale, Colonnello Daniele Credidio e il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini. Un primo momento di conoscenza e confronto, durante il quale sono stati affrontati i principali temi connessi con le esigenze delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. “È stato un incontro cordiale e costruttivo, nel quale abbiamo condiviso l’importanza di mantenere un dialogo costante tra le forze dell’ordine e il mondo delle imprese. La sicurezza rappresenta una condizione imprescindibile per poter lavorare serenamente, investire e garantire città accoglienti e vivibili per residenti e turisti", commenta Gianmaria Zanzini, che scende nel dettaglio: "Nel corso del confronto abbiamo illustrato anche i contenuti del nostro documento di proposte La città che cambia, che mette al centro la rigenerazione urbana, la salvaguardia del commercio di prossimità, il contrasto alla desertificazione e alla sostituzione commerciale degradante".

"Siamo convinti che negozi, pubblici esercizi e attività di vicinato rappresentino anche un presidio sociale fondamentale: strade vive, illuminate e frequentate contribuiscono a rendere più sicure le nostre comunità. Come Confcommercio della provincia di Rimini confermiamo la massima disponibilità a collaborare con tutte le forze dell’ordine, favorendo il dialogo, la sensibilizzazione degli operatori economici e la condivisione delle criticità che emergono quotidianamente dal territorio”, conclude il presidente di Confcommercio Rimini.