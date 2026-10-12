Altarimini

"Sicurezza è fondamentale per il commercio": Zanzini incontra il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri

Giammaria Zanzini, Confcommercio Rimini: “Sicurezza, legalità e presidio del territorio sono fondamentali per la tutela delle imprese"

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
12 ottobre 2026 15:11
"Sicurezza è fondamentale per il commercio": Zanzini incontra il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri -
Rimini
Attualità
Condividi

Incontro istituzionale questa mattina (12 ottobre), al Comando provinciale dei Carabinieri di Rimini tra il nuovo Comandante provinciale, Colonnello Daniele Credidio e il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini. Un primo momento di conoscenza e confronto, durante il quale sono stati affrontati i principali temi connessi con le esigenze delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. “È stato un incontro cordiale e costruttivo, nel quale abbiamo condiviso l’importanza di mantenere un dialogo costante tra le forze dell’ordine e il mondo delle imprese. La sicurezza rappresenta una condizione imprescindibile per poter lavorare serenamente, investire e garantire città accoglienti e vivibili per residenti e turisti", commenta Gianmaria Zanzini, che scende nel dettaglio: "Nel corso del confronto abbiamo illustrato anche i contenuti del nostro documento di proposte La città che cambia, che mette al centro la rigenerazione urbana, la salvaguardia del commercio di prossimità, il contrasto alla desertificazione e alla sostituzione commerciale degradante".

"Siamo convinti che negozi, pubblici esercizi e attività di vicinato rappresentino anche un presidio sociale fondamentale: strade vive, illuminate e frequentate contribuiscono a rendere più sicure le nostre comunità. Come Confcommercio della provincia di Rimini confermiamo la massima disponibilità a collaborare con tutte le forze dell’ordine, favorendo il dialogo, la sensibilizzazione degli operatori economici e la condivisione delle criticità che emergono quotidianamente dal territorio”, conclude il presidente di Confcommercio Rimini.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini