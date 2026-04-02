Sicurezza ferroviaria, Rimini al centro delle polemiche: arrivano rinforzi da Bologna ma scoppia il caso

La coperta è corta: cinque agenti a Rimini, Bologna resta scoperta

La sicurezza ferroviaria torna al centro del dibattito e Rimini diventa snodo di una scelta che fa discutere. A partire dal 13 aprile, cinque agenti della Polizia Ferroviaria saranno trasferiti dalla stazione di Bologna alla sezione Polfer riminese per far fronte alla carenza di organico.

Una decisione che, se da un lato rafforza il presidio locale, dall’altro accende le critiche del sindacato Siulp di Bologna, che parla apertamente di una gestione “assurda” e priva di visione complessiva.

Il nodo riguarda proprio Rimini: il potenziamento del personale arriva infatti dopo la riduzione del servizio Polfer in città, passato da copertura continuativa H24 a una fascia limitata tra le 7 e le 19. (Vedi articolo) Una scelta che, secondo il sindacato, avrebbe generato effetti a catena, costringendo a spostare risorse da altri scali importanti.

Nel caso specifico, a farne le spese è Bologna Centrale, uno dei principali hub ferroviari del Paese, già alle prese con una carenza cronica di personale. Il trasferimento dei cinque agenti si inserisce inoltre in un quadro più ampio: negli ultimi mesi altri operatori sono stati impiegati fuori sede, tra grandi eventi e supporto ad altri territori.

Dal punto di vista riminese, l’arrivo di nuovi agenti rappresenta comunque un segnale di attenzione verso un presidio ritenuto strategico, soprattutto in vista dell’aumento dei flussi turistici con la stagione estiva alle porte. Resta però aperto il tema della copertura oraria ridotta, che continua a sollevare interrogativi sulla sicurezza nelle ore notturne.

La vicenda evidenzia quindi una gestione delle risorse sempre più complessa, in cui il rafforzamento di un territorio rischia di indebolirne un altro. E mentre il confronto tra sindacati e vertici prosegue, anche Rimini si ritrova al centro di un equilibrio delicato tra esigenze operative e sicurezza dei cittadini.