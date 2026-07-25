Sicurezza in mare, nei comuni della Riviera attività e simulazioni

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito delle azioni legate alla Bandiera Blu per la salvaguardia della vita in acqua

Nella mattinata di oggi, sabato 25 luglio, nelle spiagge dei Comuni della Riviera insigniti della Bandiera Blu, si sono tenute attività dimostrative e simulazioni di situazioni di emergenza, in occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito delle azioni legate alla Bandiera Blu per la salvaguardia della vita in acqua.

RICCIONE Nella Perla Verde è stato il bagno 135 a ospitare le attività dimostrative. Nel corso delle esercitazioni, i professionisti e i volontari hanno mostrato dal vivo l’efficacia e la coordinazione delle varie metodologie di salvataggio. Le prove sul campo hanno compreso dimostrazioni di nuoto per salvamento e recupero, l’impiego delle unità cinofile della Scuola italiana cani salvataggio e le manovre condotte sia con i tradizionali mosconi da salvataggio sia con le tavole Sup. Sono state inoltre eseguite esercitazioni di soccorso rapido con l’utilizzo delle moto d’acqua ed esemplificazioni sull’uso del defibrillatore per le manovre di primo intervento. All’appuntamento ha presenziato la sindaca di Riccione Daniela Angelini, confermando la centralità del tema della sicurezza balneare nelle politiche cittadine. Le simulazioni hanno messo in evidenza la forte collaborazione tra i differenti soggetti impegnati quotidianamente nella tutela del territorio e dei bagnanti: all’evento hanno infatti lavorato in sinergia la Fin Salvamento, la Polisportiva Salvamento Riccione, la sezione Salvamento Nuoto di Rimini, le unità cinofile della Scuola italiana cani salvataggio, la Guardia costiera, i Vigili del fuoco, la Croce rossa italiana, la Protezione civile e la Polizia di stato.



