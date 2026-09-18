Sicurezza, Rimini rafforza la collaborazione tra imprese, istituzioni e forze dell'ordine

Nasce Net Security Italia, il Consorzio di Confcommercio

Professionalità, formazione, rispetto delle regole e collaborazione con le istituzioni. Sono le basi di Net Security Italia, il nuovo Consorzio sicurezza nato in seno a Confcommercio della provincia di Rimini, presentato questa mattina al Circus Café nel centro storico di Rimini. Al tavolo il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini Giammaria Zanzini, la presidente del Consorzio Melissa Morri, l’assessore comunale alle Attività economiche e alla Polizia Locale Juri Magrini, il viceprefetto vicario Fiorangelo Angeloni. In platea anche Guardia di Finanza e Carabinieri, oltre ai rappresentanti degli imprenditori, ai ragazzi e ai responsabili di Hunter&McCall e di Caps.

“Ringrazio le istituzioni e le forze dell’ordine per il confronto e il supporto garantiti nel percorso che ha portato alla nascita del Consorzio – ha detto Zanzini –. Ringrazio il viceprefetto vicario Angeloni, l’assessore Magrini, Guardia di Finanza e Carabinieri per essere qui con noi: la sicurezza è un tema sul quale dobbiamo lavorare insieme, nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno”. "Rimini - ha ricordato Zanzini - presenta esigenze molto diverse tra estate e inverno e tra le varie zone della città. “Dalle attività economiche può arrivare un contributo concreto al monitoraggio del territorio, senza sostituirsi alle forze dell’ordine. Più sicurezza per imprese e aree commerciali significa più vivibilità e qualità dell’accoglienza. Gli imprenditori sono pronti a fare la loro parte, ma riteniamo importante che questi servizi e gli investimenti possano trovare anche forme di sostegno pubblico. Non possiamo parlare di qualificazione dell’offerta riminese a strutture e servizi, anche la sicurezza deve farne parte. Per questo nel progetto che ha portato al Consorzio abbiamo voluto requisiti chiari: professionalità, corrette autorizzazioni e personale inquadrato con contratti adeguati”. Il Consorzio riunisce tre importanti realtà del territorio. “Partiamo con grande entusiasmo e vogliamo creare una struttura capace di rispondere in modo professionale alle esigenze di eventi, iniziative pubbliche e locali – ha spiegato la presidente Melissa Morri, titolare dell’omonima agenzia –. Con il Consorzio ci occupiamo di sicurezza, controllo accessi, hostess, gestione dei flussi e operiamo come Street Tutor qualificati. In Confcommercio abbiamo trovato un alleato eccellente, garanzia di serietà e trasparenza. Ma non siamo un club esclusivo: le porte sono aperte a tutti, ma chiediamo standard etici e operativi molto alti. In un settore in cui a volte regna ancora confusione, abbiamo scelto chiarezza e rispetto delle regole, anche per contrastare la concorrenza sleale”. Alla formazione sarà dedicata un’Academy interna, seguita direttamente dal criminologo Massimo Affronte e costruita con figure professionali specializzate.

L’assessore Juri Magrini ha sottolineato l’importanza della qualificazione dei servizi per eventi e imprese e la necessità di una crescente sinergia tra operatori economici, amministrazione e forze dell’ordine. Ha ricordato il crescente utilizzo degli Street Tutor e indicato il Consorzio come espressione di un territorio pronto a un ulteriore salto di qualità. Sul fronte dei costi, ha aperto alla possibilità di valutare anche l’impiego di una parte delle risorse dell’imposta di soggiorno per interventi collegati alla sicurezza urbana. Sulla stessa linea il viceprefetto vicario Fiorangelo Angeloni, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e richiamato gli investimenti ministeriali sulla videosorveglianza. La direzione indicata è quella di una sempre maggiore sinergia tra istituzioni e privati, nel rispetto delle competenze, a beneficio dell’intera collettività.