Sicurezza, Santarcangelo cerca volontari per presidiare il territorio: chiuso il bando

Nei prossimi giorni la commissione valuterà le candidature delle associazioni. Il progetto prevede attività di presidio in parchi, scuole, mercati ed eventi, in coordinamento con la Polizia locale

Si è chiuso lunedì 28 settembre, a Santarcangelo, l’avviso pubblico per l’individuazione di associazioni di promozione sociale e del terzo settore per affiancare l’Amministrazione comunale nelle attività di presidio del territorio in collaborazione con la Polizia locale della bassa valle. Le associazioni candidate saranno valutate nei prossimi giorni dall'amministrazione. L’avviso era riservato ad associazioni in possesso di adeguate competenze e capacità, in grado di operare e realizzare l’attività prevista dalla convenzione, quindi in particolare alle associazioni di volontari delle forze dell’ordine. La convenzione, che sarà stipulata al termine delle procedure amministrative e terminerà il 31 dicembre 2026, prevede azioni di tutela, valorizzazione e presidio del territorio e del suo patrimonio naturale, ambientale, culturale e storico; azioni e progetti mirati a promuovere la legalità e la sicurezza urbana, anche attraverso attività di mediazione, dialogo, integrazione e promozione del senso civico; vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici per tutelare la sicurezza di bambini e ragazzi in entrata e uscita dagli istituti. Messa a punto in sinergia con la Prefettura di Rimini, dovrà espressamente indicare le attività che le associazioni e le organizzazioni selezionate si impegnano a garantire. Tra queste ultime, è richiesta la presenza dei volontari in aree della città e nei parchi cittadini, secondo percorsi, giorni e orari, concordati con l’Amministrazione comunale e il comando di Polizia locale, per la realizzazione di attività di sensibilizzazione sulla tutela dei beni comuni, del verde pubblico, del benessere animale del corretto conferimento dei rifiuti, del rispetto delle regole di fruizione del parco, nonché di mediazione di eventuali conflitti.

La convenzione prevede, inoltre, la presenza delle associazioni durante gli eventi pubblici di grosso afflusso di pubblico (fiere o altre manifestazioni) e in occasione dei mercati settimanali del lunedì e del venerdì. “Si tratta di un progetto al quale lavoriamo da tempo, insieme agli uffici e alla Polizia locale – dichiara l’assessore alla Sicurezza Luca Paganelli – che ha richiesto un percorso amministrativo preciso proprio per costruire un servizio serio, regolamentato e coordinato con chi ha la responsabilità della sicurezza sul territorio, senza creare sovrapposizioni con le forze dell’ordine”. “L’avviso pubblico si è ora concluso, e nei prossimi giorni una commissione procederà alla valutazione, prima della stipula della convenzione, che definirà numero dei volontari, giornate, orari, percorsi e attività, sempre in coordinamento con l’Amministrazione e con la Polizia locale. Si tratta infatti di un progetto molto più ampio delle sole pattuglie a cavallo; riguarderà il presidio del centro e delle frazioni, parchi, scuole negli orari di entrata e uscita, mercati ed eventi pubblici, oltre ad attività di sensibilizzazione, mediazione e tutela dei beni comuni. La presenza a cavallo potrà essere una delle modalità operative, se prevista dall’associazione selezionata e concordata nell’ambito del servizio, non certo il progetto in sé”, precisa l’assessore Paganelli. “Abbiamo sempre detto che la sicurezza non si costruisce con gli slogan, ma aumentando il presidio, la prevenzione e la collaborazione tra Polizia locale, forze dell’ordine e comunità: questa convenzione aggiunge un altro tassello concreto in quella direzione. Per questo ritengo sia importante sottolineare il fatto che non stiamo organizzando ronde né volontari ‘a caccia dei ladri’, ma stiamo costruendo un presidio di comunità serio e regolamentato, coordinato dalla Polizia locale, che affiancherà, senza mai sostituirle, le forze dell’ordine” conclude l’assessore Paganelli.