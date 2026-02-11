Sicurezza urbana, il Comitato Rimini Sud accoglie con favore la nuova normativa

Il Comitato auspica un uso strategico dei fondi della tassa di soggiorno per potenziare organici e coordinamento tra le forze dell’ordine

Il Comitato Rimini Sud in una nota stampa, valuta positivamente la possibilità di destinare parte della tassa di soggiorno alla sicurezza urbana, introdotta dalla recente normativa. Secondo il Comitato, la collaborazione tra istituzioni rappresenta la chiave per rendere la città più sicura e vivibile tutto l’anno.

La nota stampa del Comitato Rimini Sud

Il Comitato Rimini Sud accoglie con favore la possibilità, introdotta dalla recente modifica normativa, di destinare una parte del gettito della tassa di soggiorno a interventi in materia di sicurezza urbana.

Si tratta di un’opportunità importante che, se utilizzata in modo condiviso e strategico, può consentire anche alla Polizia locale di rafforzare i propri organici attraverso nuove assunzioni e di operare in maniera sempre più coordinata con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio.

Il Comitato auspica che le risorse derivanti dalla tassa di soggiorno possano diventare uno strumento concreto per migliorare la sicurezza reale e percepita nei quartieri, valorizzando il lavoro di squadra tra istituzioni locali, Polizia locale, Prefettura e Questura.

Un approccio basato sulla collaborazione e sull’integrazione delle forze in campo rappresenta, secondo il Comitato Rimini Sud, la strada più efficace per rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori e per garantire una città più sicura e vivibile durante tutto l’anno.