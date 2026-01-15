Sigep alle porte: gelato, pizza e caffè trainano l’economia e frenano inflazione ed export

Gelato e pasticceria in crescita nel 2025: il made in Italy del gusto vale oltre 16 miliardi

Alla vigilia dell'inaugurazione del Sigep, Italian Exhibition Group traccia un bilancio per il 2005, evidenziando che il cibo italiano (gelato, pizza e caffè) aiutino a contenere inflazione e calo dell'export.

Nel 2025, infatti, il settore del gelato artigianale ha registrato una crescita complessiva delle vendite pari all’8,5% raggiungendo a livello mondiale i 16,5 miliardi di euro. L’Italia consolida la propria leadership, confermandosi primo mercato mondiale con un fatturato di 3,1 miliardi di euro (+3,5% rispetto al 2024 includendo i prodotti accessori). Una dinamica che si ritrova anche nel settore della pasticceria che conta oltre 54.000 imprese attive in Italia, con fatturati in crescita tra +4% e +5% e una domanda premium in espansione, trainata dai dolci di ricorrenza e dai mercati esteri. Più maturo, ma strutturalmente solido, è il comparto della panificazione, che genera un fatturato complessivo stimato in 13,4 miliardi di euro, di cui circa 8,4 miliardi attribuibili al solo pane: con una domanda orientata verso pani speciali, farine locali e prodotti a maggiore valore aggiunto. In questo contesto si inserisce la pizza, che con circa 2,7 miliardi di pezzi prodotti ogni anno e un fatturato complessivo superiore ai 15 miliardi di euro si conferma uno dei pilastri del foodservice italiano. A completare il quadro è il caffè, che nel 2024 ha raggiunto un giro d’affari di circa 5,7 miliardi di euro, con una produzione stabile e un export in ripresa che vale oltre 2,6 miliardi di euro: l’Italia si conferma leader europeo nella torrefazione e nelle macchine da caffè professionali, settore con una quota export superiore al 70% .