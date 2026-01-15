Sigep, Comune di Rimini vara piano contro i parcheggi selvaggi

Si aggiungono altre due aree chiuse ai punti di presidio precedentemente individuati

Per contrastare i parcheggi selvaggi, fluidificare il traffico e garantire la sicurezza in occasione della manifestazione fieristica Sigep, in programma dal 16 al 20 gennaio, si aggiungono altre due aree chiuse ai punti di presidio precedentemente individuati. Il Comune di Rimini tramite ordinanza e in collaborazione con l'ente Fiera ha esteso l’area di chiusura totale temporanea al traffico veicolare di alcune vie limitrofe al quartiere fieristico. La misura sarà attiva per tutti i tre giorni di manifestazione, dalle ore 08:00 fino alle ore 19:00, o comunque fino a cessate esigenze e riapertura disposta dalla Polizia Locale.

La chiusura totale temporanea, aggiornata ed estesa in alcune aree specifiche di Viserba Nord, è prevista complessivamente nelle seguenti vie:

Turchetta, nel tratto dalla traversa, posta sul retro dell’attività di somministrazione sita al civico n. 93 (di collegamento tra la via San Martino in Riparotta e la via Turchetta – strada principale), in direzione mare fino al termine della via; Togliatti, nel tratto dalla via Turchetta in direzione Ravenna fino alla prima intersezione con la via De Gasperi (tratto di via De Gasperi prima parallela lato Ravenna della via Turchetta); Imperatrice Teodora, intera via; Teodorico, nel tratto dall’intersezione con la via Galla Placidia in direzione Ancona/monte per l’intero tratto di via (tratto di via Teodorico parallelo alla linea ferroviaria); Traversa della via San Martino in Riparotta a sfondo cieco, posta lato Ravenna della strada principale, che conduce all’area residenziale di nuova realizzazione.

A queste vie, la cui chiusura era già prevista in precedenza, si aggiunge la chiusura totale temporanea di: Area parcheggio: l'area di sosta situata sul lato mare (lato Ravenna) della carreggiata della Via San Martino in Riparotta (traversa aventi civici dal n. 21 al n. 21/m); Via Turchetta: l'intera traversa che si immette su Via San Martino in Riparotta (interessando i civici dal n. 97 al n. 144 e e dal civico n. 144 al n. 116 – intera traversa).

Grazie a questa integrazione, i varchi controllati passano da 7 a 9 punti di presidio. L'operazione è gestita in stretta sinergia con Italian Exhibition Group, garantendo una collaborazione efficace tra il Comune e il polo fieristico per monitorare gli accessi e tutelare la vivibilità del quartiere.

Il transito rimane sempre consentito ai residenti, ai mezzi di soccorso, agli scuolabus e ai veicoli diretti ai cantieri o alle attività economiche della zona.