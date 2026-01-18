Sigep e disagi: "A Rimini senza eventi non c'è traffico. Ma non ci sono economia e futuro"

L'imprenditore riminese Della Vista "difende" la manifestazione: "Il vero problema sarebbe non avere eventi, non il traffico"

"Senza eventi non c’è traffico, è vero. Ma soprattutto non c’è economia, non c’è lavoro, non c’è futuro". Corrado Della Vista, albergatore e imprenditore riminese, presidente di Conflavoro Piccole e Medie Imprese, "difende" la prestigiosa manifestazione di Rimini Fiera, spesso al centro delle polemiche per i disagi arrecati, a causa dell'incremento dei flussi di traffico cittadini.

"Centinaia di persone in fila, operatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, un flusso continuo che racconta meglio di qualsiasi statistica quanto questo evento sia diventato centrale per l’economia del territorio. Sigep non è soltanto una fiera internazionale di settore, ma rappresenta un motore economico concreto. Muove persone, genera viaggi, riempie hotel, anima ristoranti, bar, pub, taxi e servizi. Un indotto reale e misurabile che oggi coinvolge circa 450 strutture ricettive della Riviera, molte delle quali lavorano in un periodo che, fino a pochi anni fa, veniva considerato di bassa stagione", evidenzia Della Vista, che elogia "gli organizzatori e l'ente Rimini Fiera, che con visione e lungimiranza, nel tempo hanno costruito un calendario strutturato, capace di portare a Rimini diversi eventi di rilievo internazionale nel corso dell’anno. Non si tratta più di singoli appuntamenti straordinari, ma di un sistema che crea continuità, occupazione e valore per l’intero territorio".

In riferimento alle polemiche, per Della Vista il traffico è una conseguenza naturale quando ci sono eventi strutturati e ricorrenti. "Questo accade perché la città è viva, perché produce economia. Il vero problema non è il traffico nei giorni di fiera. Il vero problema sarebbe non avere eventi, non avere persone che arrivano, non avere hotel pieni, non avere ristoranti che lavorano, non avere indotto e occupazione".

Il turista congressuale di oggi, inoltre, "può diventare il turista balneare di domani. Può tornare per altri eventi, per una vacanza, per un soggiorno leisure. È una filiera che va compresa, accompagnata e sostenuta". Della Vista sollecita le istituzioni a "continuare a investire, migliorare i servizi e lavorare sulla mobilità, senza demonizzare ciò che, in realtà, rappresenta il segnale più evidente di una città viva, attrattiva e competitiva". "Il Sigep dimostra che la direzione intrapresa sia quella giusta", chiosa Della Vista.