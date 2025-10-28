Sigismondo d'oro 2025, il sindaco di Rimini annuncia i premiati

Il Sigismondo verranno conferiti a EducAid e Salesiani Don Bosco Rimini

“Rimini che lavora ogni giorno per aiutare, sostenere, educare, accogliere, responsabilizzare. Dentro e fuori dai confini comunali, in una visione del mondo in cui altruismo e solidarietà sono non solo mezzi di relazione nobili tra persone ma la realizzazione più grande per l’individuo e quindi per la comunità tutta". Questo il filo che unisce idealmente EducAid e Salesiani Don Bosco Rimini, associazione e istituto a cui verrà conferito il Sigismondo d’Oro 2025 nella tradizionale cerimonia che si svolgerà al Teatro Galli il prossimo 20 dicembre. L'annuncio arriva dal sindaco Jamil Sadegholvaad, che evidenzia: "In un momento storico come quello attuale, con il riconoscimento civico del Sigismondo d’Oro, intendiamo sottolineare due riconosciuti percorsi di lavoro e di impegno, sì differenti ma che hanno nell’empatia e nell’attenzione disinteressata verso gli altri la loro radice comune".

Ancora il primo cittadino: "EducAid con i suoi tanti progetti attualmente operativi in Paesi del mondo in cui guerra, povertà, dolore ne funestano presente e futuro; Salesiani don Bosco Rimini con i suoi spazi religiosi, laici, educativi, accoglienti, messi a disposizione da oltre un secolo soprattutto per i giovani nel cuore della Marina. Rappresentano un valore condiviso per tutta la città di Rimini e allo stesso tempo sottolineano una peculiarità della comunità locale spesso trascurata nella proiezione esterna: il suo enorme cuore”. Appuntamento quindi Sabato 20 dicembre al Teatro Galli per le premiazioni.