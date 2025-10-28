Altarimini

Sigismondo d'oro 2025, il sindaco di Rimini annuncia i premiati

Il Sigismondo verranno conferiti a EducAid e Salesiani Don Bosco Rimini

A cura di Riccardo Giannini Redazione
28 ottobre 2025 12:53
Sigismondo d'oro 2025, il sindaco di Rimini annuncia i premiati - Interni Teatro Galli, Rimini (foto di Elena Morosetti)
Interni Teatro Galli, Rimini (foto di Elena Morosetti)
Rimini
Attualità
Condividi

“Rimini che lavora ogni giorno per aiutare, sostenere, educare, accogliere, responsabilizzare. Dentro e fuori dai confini comunali, in una visione del mondo in cui altruismo e solidarietà sono non solo mezzi di relazione nobili tra persone ma la realizzazione più grande per l’individuo e quindi per la comunità tutta". Questo il filo che unisce idealmente EducAid e Salesiani Don Bosco Rimini, associazione e istituto a cui verrà conferito il Sigismondo d’Oro 2025 nella tradizionale cerimonia che si svolgerà al Teatro Galli il prossimo 20 dicembre. L'annuncio arriva dal sindaco Jamil Sadegholvaad, che evidenzia: "In un momento storico come quello attuale, con il riconoscimento civico del Sigismondo d’Oro, intendiamo sottolineare due riconosciuti percorsi di lavoro e di impegno, sì differenti ma che hanno nell’empatia e nell’attenzione disinteressata verso gli altri la loro radice comune".

Ancora il primo cittadino: "EducAid con i suoi tanti progetti attualmente operativi in Paesi del mondo in cui guerra, povertà, dolore ne funestano presente e futuro; Salesiani don Bosco Rimini con i suoi spazi religiosi, laici, educativi, accoglienti, messi a disposizione da oltre un secolo soprattutto per i giovani nel cuore della Marina. Rappresentano un valore condiviso per tutta la città di Rimini e allo stesso tempo sottolineano una peculiarità della comunità locale spesso trascurata nella proiezione esterna: il suo enorme cuore”. Appuntamento quindi Sabato 20 dicembre al Teatro Galli per le premiazioni.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini