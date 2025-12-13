Sigismondo d’Oro 2025: Rimini premia EducAid e i Salesiani Don Bosco

Sabato 20 dicembre la cerimonia al Teatro Galli

La cittadinanza e le rappresentanze del territorio sono invitate all'appuntamento annuale con lo scambio di auguri di fine anno che si terrà sabato 20 dicembre alle ore 17.30 al Teatro Amintore Galli.

Nel corso della cerimonia verranno consegnati i Sigismondo d'Oro 2025 a EducAid e ai Salesiani Don Bosco Rimini, due realtà che incarnano i valori dell'altruismo, della solidarietà e dell'impegno educativo dentro e fuori dai confini cittadini.

Alla Rimini che lavora ogni giorno per aiutare, sostenere, educare, accogliere, responsabilizzare, dentro e fuori dai confini comunali, in una visione del mondo in cui altruismo e solidarietà sono non solo mezzi di relazione nobili tra persone ma la realizzazione più grande per l'individuo e quindi per la comunità, è dedicato il Sigismondo d'Oro 2025 nella tradizionale cerimonia che si svolgerà nella cornice del teatro Galli.

I progetti di EducAid, organizzazione non governativa attiva dal 2000 nei settori dell'inclusione sociale e dell'educazione inclusiva a livello internazionale unendo le competenze di professionisti dell'ambito educativo e sociale – insegnanti, educatori, psicologi, assistenti sociali – con il contributo di ricercatori e accademici, promuovendo il coinvolgimento diretto delle persone e dei gruppi più vulnerabili non come semplici destinatari, ma come protagonisti del cambiamento, sono attualmente operativi in diversi Paesi del mondo dove guerra, povertà e situazioni di emergenza segnano profondamente le comunità locali.

I Salesiani Don Bosco Rimini rappresentano una presenza storica e vitale nel tessuto sociale della città, radicata in particolare nel cuore di Marina Centro da oltre un secolo, operando attraverso la parrocchia, l'oratorio – luogo di formazione del Beato Alberto Marvelli – la scuola e numerose attività educative e ricreative dedicate soprattutto ai giovani e ai gruppi, famiglie e pellegrini ospitati nella casa vacanze.

L'appuntamento è dunque per sabato 20 dicembre alle ore 17.30 al Teatro Amintore Galli in Piazza Cavour. La cerimonia si aprirà con il saluto di fine anno del Sindaco, seguito dalla consegna dei riconoscimenti ai rappresentanti di EducAid e dei Salesiani Don Bosco Rimini.