Simoncelli esalta il Misano, +6 sulla Savignanese. Bene Novafeltria e Cervia

Il punto sulla Promozione Girone D: vittoria salvezza con il Bellaria Igea Marina

A cura di Riccardo Giannini

Nella 23esima giornata del Girone D di Promozione, il Misano allunga in vetta, portandosi a +6 sulla Savignanese, fermata sul pari per 0-0 dal Roncofreddo nel derby. I misanesi espugnano Bellariva grazie alla doppietta di un veterano del nostro calcio, Simoncelli. Il secondo posto della Savignanese è insidiato dalla coppia gialloblù Cervia-Novafeltria, che vincono gli incontri casalinghi con Reno e Classe. In chiave salvezza, un gol di Falchero regala tre punti pesantissimi al Bellaria Igea Marina, nello scontro diretto con il Bagnacavallo. Prosegue la crisi del Diegaro, battuto 1-0 dal San Pietro in Vincoli.

Bellariva - Misano 0-2

BELLARIVA: Starna, Zighetti (41' st A.Fabbri), Bordoni, Zamagni (21' st Magrotti), Fini, Tonini, Gennari (36' st Vari), Morolli (27' st Russo), Pierini, Medi, Piastra (15' st Bargelli). A disp.: Lazzarini, D'Adamo Sandri F.Ronci, Berlini. All.: D.Morolli.

MISANO: Conti, Fabbri (28' st Gudenzoni), Di Pollina, Madonna, Rossi, Valeriani, Tamagnini (28' st Alvisi), Kolpachkov, Villanova (38' st Maltoni), Simoncelli (34' st Iacovetta), Scarponi (13' st Castro). A disp.: Orsini, Politi, Bacciocchi, Bonetti. All.: Muratori.

ARBITRO: Stano di Modena.

RETI: 21' pt e 26' st Simoncelli.

AMMONITI: Medi, Fini, Alvisi.

Roncofreddo - Savignanese 0-0

RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta (42' st Cecchi), Gega, Si.Brigliadori (30' st Guiducci), Ventrucci, Scarponi, Toure, Podo (22' st Khalil), Zavatta (38' st Vivo), St.Brigliadori, Fellini (12' st Brighi). A disp.: Cirongu, Lessi, Zanni, Urbinati. All:: Freschi.

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Alberighi, Scarponi, Altieri (42' st Bernardi), Nicolini (20' st Bottini), Angeli, Gravina, Bullini. A disp.: Zannoni, Gentilini, Magnani, Pianini, Ridolfi, Galassi, Reset. All.: Zagnoli.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

AMMONITI: Scarponi, Gravina.

Novafeltria - Classe 2-0

NOVAFELTRIA: Oliveri, Carbonara, A.Pavani (20' st Guerra), Nucci, M.Renzi, Giacobbi, Piva (38' st Paesini), Giorgini (14' st Bardeggia), Astolfi (28' st Ciccioni), Castellani, Frihat (10' st Canini). A disp.: Renzetti, Guci, Medici, Camara. All.: Mancini.

CLASSE: Zollo, Ragazzini, Cavallari, Santarelli, Padoan, P.Renzi (43' st Galeotti), Balaj, Ponticelli (34' st Metvelaj), Rakja (43' st Griffo), Sassi (1' st Gallegati), Andreani (1' st Sow). A disp.: Roncagli, Brunelli, Evangelisti, Nicoli. All.: Cavina.

ARBITRO: Venturi di Ravenna.

RETI: 7' pt Piva, 17' pt Castellani.

AMMONITI: Giorgini, A.Pavani, M.Renzi, Ragazzini.

Bellaria Igea Marina - Bagnacavallo 1-0

BELLARIA IGEA MARINA: Tosi, A.Zammarchi, Kasalla, Righini, L.Zammarchi (36' st Dyrmyshi), Grossi, Cristiani (24' st Conti), Facondini, Falchero (31' st T.Caverzan), D'Elia, Muci (10' st Zarrelli, 43' st Nardini). A disp.: Chiarabini, Zanotti, Crescenza, Greco. All.: D.Caverzan.

BAGNACAVALLO: Grandi, Stanghellini (28' st El Gharras), Albonetti, Zalambani, Bucci, Regoli (13' st Gasparri), Domi (40' st Rubbi), Mazzotti (37' st Greco), Piva (27' pt Hamel), Gasparri, Camara. A disp.: Galegati, Rondinelli, Bejaoui, Gardini. All.: Neri.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 11' st Falchero.

AMMONITI: Camara, Zalambani, Stanghellini, Dyrmyshi, Gardini.

Altre gare

Cervia - Reno 1-0 (10' st Di Gilio)

Citivella - Bakia 2-2 (19' pt Guagneli rig., 44' pt Rabiti, 45' pt Lorenzini, 21' st Lucarelli).

Spiv - Diegaro 1-0 (44' pt Curella rig.).

Riposa: Riccione

Anticipo

Stella - Gambettola 3-1

STELLA: Temeroli, Belletti (14' st Maioli), Zavaglia, Alvisi, Gabrielli, Guidomei (17' st Ceccarelli), R.Marconi (35' st Fantini), Bartolani, Marchini (30' st Cristiani), Pigozzi, Foschi (42' st Berardi). A disp.: Ferri, Betti, Ulloa Brito, Belicchi. All.: Bianchi.

GAMBETTOLA: Foiera, Cicognani, Raimondi, Rushiti, Diedhiou, Turci (34' st D.Marconi), Camaj (13' st Orioli), Rabello, Chiaruzzi, Noschese, Marfella (1' st Longobardi). A disp.: Smeraldi, Piraccini, Thiaw, Loreto, Mustafa, Dhepa. All.: Rossi.

ARBITRO: Cipriano di Rimini.

RETI: 16' pt Alvisi, 45' pt Guidomei, 3' st Noschese, 19' st Guidomei.

AMMONITI: Turci, Guidomei, Zavaglia.

Classifica

Misano 48, Savignanese 42, Novafeltria e Cervia 41, Stella 37; Bakia 35, Spiv e Riccione 33, Roncofreddo 29, Diegaro 28, Gambettola 25, Civitella 23; Bellaria Igea Marina 20, Reno 19; Bellariva 16, Classe e Bagnacavallo 15.