< Simone Campedelli e Tania Canton dominano il Rallye Elba

L’equipaggio formato dal pilota romagnolo e la navigatrice Tania Canton ha dominato la gara conquistando tutte le nove prove

La Scuderia San Marino non poteva sperare in un miglior inizio di collaborazione con Simone Campedelli, che ha portato la sua Toyota GR Yaris RS al primo posto assoluto al Rallye Elba, tappa iniziale dell’International Rally Cup. L’equipaggio formato dal pilota romagnolo e la navigatrice Tania Canton, partito con il numero 1 sulle portiere, ha dominato la gara conquistando tutte le nove prove da programma nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 aprile e chiudendo con un vantaggio di 1’08’’3 sul secondo classificato Gianandrea Pisani.

Per Campedelli si tratta del terzo successo in questa gara, dopo quelli arrivati nel 2022 e 2024.

Oltre al rally, nel fine settimana c’è stato spazio anche per la velocità. In Italia è sceso in pista Mattia Drudi, protagonista al debutto del WEC a Imola con la gara termina al diciassettesimo posto di categoria GT3.

Giacomo Altoè è volato negli States con la gara in California, valevole per il campionato IMSA, conclusa in undicesima posizione nella categoria GTD.