Simone Montedoro sul palco a Riccione con "Cena con sorpresa"

Ad affiancare il noto attore, ex protagonista di Don Matteo, Tosca D'Aquino

Venerdì 6 marzo, alle 21, la sala Granturismo di Riccione ospita Cena con sorpresa, la nuova divertente commedia firmata dallo storico gruppo di autori del Teatro Golden di Roma. Sul palco salgono due stelle del piccolo schermo come Tosca D’Aquino e Simone Montedoro. Al loro fianco l’autore, attore e regista Toni Fornari e una delle interpreti più interessanti della nuova scena italiana, Elisabetta Mirra.

Stefania e Arnaldo (Tosca D’Aquino e Simone Montedoro), coppia affiatata e benestante, invitano a cena il loro migliore amico, l’architetto cinquantenne Francesco De Palma (Toni Fornari), che in segreto ha una relazione con la loro figlia, la ventenne Angelica (Elisabetta Mirra). La serata è il momento propizio per svelare il legame, e la ragazza spinge Francesco a parlarne. Come farà Francesco a trovare il coraggio? Ma soprattutto, come reagiranno i due ignari genitori?

Oltre a interpretare la parte del malcapitato seduttore, Toni Fornari ricopre anche il ruolo di regista e di coautore, affiancato alla scrittura da Augusto Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli: un quartetto che negli ultimi anni ha accumulato successi su successi con pièce come Terapia terapia, La casa di famiglia, Finché giudice non ci separi, Il prete il bandito e Ritorno al presente. La loro nuova commedia racconta in modo brillante una realtà che fa sempre più parte delle nostre vite. Come reagiscono le nostri menti benpensanti quando una situazione nuova ci tocca da vicino e stravolge le nostre vite?