Motogp Simply the Bez: clamorosa pole in Portogallo con record. E dà quasi mezzo secondo a Marc Marquez

Cambia l'orario della Sprint: si corre alle 14.30, 15.30 italiane

Marco Bezzecchi straordinario nelle qualifiche di Portimao: il pilota riminese conquista la pole position del gp di Portogallo, con il nuovo record della pista: 1:32:201, precedendo di quasi mezzo secondo Marc Marquez. Bezzecchi vola con un'Aprilia in forma, ma c'è tanto del centauro di Viserba in questa pole e negli ottimi risultati di quest'anno. Jorge Martin si ferma alla settima piazza, a un secondo e un decimo circa dalla pole. Marc Marquez dunque può conquistare il titolo mondiale. Gli basta fare un punto oggi per mettere fuori dai giochi Bezzecchi, grande favorito per la vittoria sia della sprint che della gara lunga, e arrivare secondo con Martin terzo. Altrimenti dovrà arrivare oggi al traguardo tra il terzo e il quinto posto, con i rivale staccato di due posizioni. Sarà una gara molto combattuta: Di Giannantonio, terzo, appare in ottima forma. Quarto Raul Fernandez davanti ad Alex Marquez, il più veloce di tutti nelle FFP2, e Pedro Acosta. Aldeguer è ottavo, davanti a Zarco e Binder.