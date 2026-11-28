Motogp Simply the Bez, seconda vittoria di fila nella Sprint. Bastianini terzo

Gara rocambolesca: semaforo out, moto di Marc Marquez a fuoco. Poi il campione del mondo penalizzato (senza colpa) con doppio long lap penalty

Marco Bezzecchi conquista la seconda vittoria stagionale in una sprint, ma sorride anche Enea Bastianini, terzo al traguardo. A Valencia è gara rocambolesca: al via il semaforo non diventa verde, partenza abortita, la sorpresa però sono le fiamme che si sprigionano sulla Ducati di Marc Marquez. Tutto da rifare e Marc penalizzato con doppio long lap penalty per il cambio moto, come da regolamento (guaio alla moto capitato però per il problema del semaforo). In gara il campione del mondo non parte benissimo, è quarto, poi supera Raul Fernandez e duella con Jorge Martin, prima di fare i due long lap penalty. Chiuderà tredicesimo senza forzare. Raul Fernandez invece cade in avvio, nel tentativo di tenere il passo di Marc, mentre l'Aprilia porta a casa prima e seconda piazza con Bez e Jorge Martin. Terzo Enea Bastianini, appunto, con Ogura quarto davanti a Di Giannantonio, che nel giro finale brucia Alex Marquez.