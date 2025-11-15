Sinner non perdona: De Minaur battuto, terza finale consecutiva alle Atp Finals

Lo sfidante sarà uno tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime

Jannik Sinner centra per il terzo anno consecutivo la finale alle Atp Finals, confermandosi protagonista assoluto del torneo che chiude la stagione del grande tennis. In semifinale il numero uno azzurro ha superato l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5 6-2, al termine di un match durato un’ora e 52 minuti.

La partita è stata equilibrata nella fase iniziale, con De Minaur capace di opporre resistenza grazie a un servizio solido. Sinner, però, ha saputo alzare progressivamente il livello, trovando il break decisivo nel secondo set che ha indirizzato l’incontro. Da quel momento l’altoatesino ha preso il controllo degli scambi, chiudendo con autorità e guadagnandosi l’accesso alla finale.

Domani alle 18 Sinner giocherà per il titolo contro il vincitore dell’altra semifinale, in programma questa sera, tra Carlos Alcaraz – attuale numero uno del ranking mondiale – e il canadese Felix Auger-Aliassime.

«È stata una partita molto difficile, soprattutto all’inizio. Ho sbagliato qualche risposta e lui ha servito molto bene», ha dichiarato Sinner a caldo, subito dopo la vittoria. «Poi ho cercato di alzare il livello, soprattutto nel secondo set, e sono riuscito a breakarlo. Questo mi ha dato fiducia e ho iniziato a spingere ancora di più. Domani è un giorno importante: grazie mille a tutti per il supporto». L’azzurro ha poi sottolineato il peso dell’energia del pubblico di Torino: «È l’ultimo torneo dell’anno per tutti noi, siamo un po’ stanchi. Io ho la fortuna di avere i tifosi che mi danno una grande spinta».

Per De Minaur il bilancio resta negativo: l’australiano non è mai riuscito a battere Sinner in 13 confronti diretti, una serie che l’azzurro ha oggi allungato con una prestazione solida e convincente.